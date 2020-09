Cómo realizar la denuncia ante el aumento de tarifas en las telecomunicaciones

Desde hoy y a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son considerados "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia". Pero más allá de este DNU, hay una realidad insoslayable, el servicio de internet y las comunicaciones en Mendoza son un 50% más lentas que la medida nacional.

El decreto apunta a cuidar a los consumidores y mejorar la prestación de estos servicios que se han vuelto vitales para la comunicación en esta época de pandemia, el titular de la ENACOM en Mendoza, Guillermo Elizalde, dialogó en el programa "Sonría, lo estamos filmando".

"En Argentina hay cinco millones de hogares que no tienen acceso a internet ni telefonía. De esos hay dos millones que no lo tienen porque en el lugar donde viven no llegan estos servicios. Esta pandemia puso en la mesa que sin conectividad no podemos acceder a servicios básicos como la educación o el teletrabajo, por ejemplo", indicó Elizalde.

El funcionario también detalló que el usuario pagará el mismo valor de los servicios hasta diciembre de este año, es decir, no puede haber aumento de tarifa. "Necesitamos más inversión de las empresas y mostrar el plan al Estado para consensuar el aumento en sus tarifas. Además, se creará un servicio único básico para todo el país que nos permita a todos acceder a la conectividad", sostuvo Elizalde.

Para los usuarios de telefonía móvil, internet, servicio de TV por cable, entre otros, que hayan sufrido aumento en la tarifa deben comunicarse al mail delegación@enacom.gob.ar y enviar el número de reclamo que hicieron con anterioridad a la empresa prestadora del servicio.

Escuchá la nota completa acá