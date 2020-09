¿Por qué ganan lo que ganan los docentes?

En el programa Con Qué Derecho hablamos con María Inés Abrile de Vollmer, ex titular de la DGE y ex vice ministra de Educación de la Nación sobre el proyecto de Ley de Educación que impulsó el Poder Ejecutivo del Gobierno provincial. Uno de los puntos más cuestionados del mismo es el aumento a los docentes por rendimiento.

"Mi partido, el justicialismo, no coincide con la filosofía del proyecto. Para el peronismo la Educación es un derecho, no un servicio público, y la inclusión de los chicos es una condición de todo proceso a garantizar de la ley", dijo Abrile de Vollmer.

En referencia a lo primero, aseguró que la ley cada vez que menciona a la educación lo hace como un servicio y "después le pone los 3 tipos de servicios: el que genera el Estado, el del sector privado y el de las organizaciones sociales". "A la cual se agregaría la posibilidad de que los municipios pudiera captar algunos de esos servicios, como una suerte de descentralización", completó la en vice ministra.

Además, "ha sido muy cuestionada la capacitación laboral a través de los CCT". Para la ex titular de la DGE, "todas estas cosas distorsionaron esto de que la educación es un derecho y como tal, el estado debe garantizar que todos los jóvenes, adolescentes y niños tengan acceso a ella".

María Inés Abrile de Vollmer, ex titular de la DGE y ex vice ministra de Educación de la Nación

Por otro lado, se refirió a uno de los los contenidos que más polémica ha causado, como es el que los docentes reciban un salario condicionado al rendimiento de los alumnos, para lo cual cobra gran importancia un instituto provincial de evaluación. Al respecto, Abrile de Vollmer dijo que "las paritarias son las herramienta que siempre se han usado para acordar con los sindicatos el salario básico y sus complementos. Entonces aparece una distorsión que no sé bien cómo piensan aplicarla, pero ya no es igual para todos".

Por todo esto, la especialista asegura que desde el gobierno provincial "están intentando hacer una cosa que no está en la ley nacional, la cual sí es respetuosa del proceso paritario. Además, incomoda porque perturba el futuro como docente, quien trabaja en una condición y de pronto su salario puede modificarse".

¿Por qué ganan tal mal los docentes?

La especialista aseguró que esto se debe a que este año no ha habido aumentos. "Cuando nosotros terminamos el último año de gestión con Francisco Pérez como gobernador, el aumento que se acordó para el año siguiente fue del 34%. Ahora esto no está pasando, no han podido pagar el aguinaldos".

De todos modos dijo que "se entiende, porque es un tiempo muy difícil y los gobiernos no pueden tener los presupuestos que planificaron, lo cual se remonta después en consecuencias como esta del mal pago de los docentes".

Pero sumó lo que ella considera un agravante: "al aprobarse la obligatoriedad del sistema educativo la expansión a la secundaria y jardín de infantes generó mayor cantidad de instituciones educativas y docentes. Por lo tanto en los 4 años que yo fui titular de la DGE el 96% del presupuesto de la provincia destinado a Educación se iba a sueldos".

En conclusión, manifestó que "es mucho que el 100% del presupuesto se vaya en salarios, dado que debe incrementarse por la inflación, para que el docente tenga una remuneración digna".

Acá, la entrevista completa.