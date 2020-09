Ley de Educación: Thomas asegura que no ha oído opiniones en contra

La educación en Mendoza lleva 14 años de atraso en términos de legislación. La necesidad de una nueva normativa es un acuerdo común a toda la sociedad. Desde el oficialismo se presentó de manera online un borrador del proyecto que podría ingresarse al poder legislativo para su evaluación. Luego se habilitó un pre-congreso con la misma modalidad. En las dos oportunidades, hubo críticas sobre la posibilidad de participar de las instancias.

Desde el SUTE reclaman que se trata de un proyecto inconsulto y que la posibilidad de "hacer aportes" como reiteradas veces ha declarado José Thomas como titular de la DGE no es suficiente. El gremio aduce que el momento es inoportuno ya que no están dadas las condiciones para que se construya desde cero ese proyecto de ley provincial de educación contemplando a todos los actores de la comunidad educativa.

Entre ayer y hoy se realizarán dos caravanazos por las calles de Mendoza bajo el hashtag #NoAEstaLeyDeEducación. El sindicato docente marchó con sus casi 1000 autos respetando las salidas por DNI y las medidas sanitarias. De hecho hoy se repetirá para que todos los que quieran, puedan participar. Se reclamó la apertura de paritarias y el pago de aguinaldos. Pero fundamentalmente se oyeron bocinas pidiendo por su lugar en el debate de la ley que los ampara.

El gobernador Rodolfo Suarez anunció desde el principio que José Thomas haría la presentación de un borrador y que el debate estaba abierto. Algunas voces contradecían este espíritu. Por estos motivos, se extendió el plazo y el Congreso Pedagógico se realizará del 24 al 28 de noviembre. "El gobernador nunca salió a defender el borrador, ni siquiera nosotros. Salimos a abrir un diálogo, a escuchar la construcción para presentar en algún momento en la legislatura. Construido entre todos a través de un pre-congreso, un congreso y de todo el tiempo que haga falta para participar en esto" argumentó Thomas.

Se ha creado una página dónde ya se han recepcionado cientos de comentarios en favor o en contra de algunos puntos del proyecto.

Si bien todos hemos tenido que rápidamente digitalizarnos en estos meses de pandemia, el sistema educativo ha dado claras muestras de ese esfuerzo. A pesar de ello, ha quedado expuesta la brecha digital y socioeducativa que existe entre alumnos. Entre los objetivos principales que persigue el borrador que presentó la DGE, uno es sumar la tecnología como una obligación para la educación, apuntó el titular de educación.

Entre los docentes existe la preocupación de que la vía digital no sea precisamente la que mejor habilite la participación de todos en la construcción de la ley provincial. Sin embargo, Thomas apuntó contra el sindicato diciendo que "si el SUTE acaba de reconocer que tuvo la asamblea con mejor convocatoria el día de ayer, por qué pensaríamos que un congreso virtual no va a facilitar la participación. De hecho, va a ser menos excluyentes de aquellos que quieran hacerlo y no puedan costearse un pasaje a Mendoza". De esta manera, Thomas defiende que la virtualidad no será un impedimento para que sea un debate abierto y participativo. Además sostuvo que ya no hay margen para seguir esperando un mejor momento. "El gobernador lo anunció el 1 de mayo y no escuché voces críticas en aquel momento que incluso era peor en términos de la pandemia". De hecho, el titular de la DGE dice no haber escuchado en general voces en contra, sino más bien un fuerte "No a la ley", cuando "no hay ley, hay un borrador".

"Cada escuela deberá organizar su jornada y su forma de participar" en el debate durante los casi dos meses por delante antes del congreso pedagógico a fines de noviembre. Desde la DGE dicen estar en diálogo con "distintos grupos de gente, cámaras y las universidades" para que realicen sus ponencias y acerquen sus documentos.

Entre los objetivos innegociables, uno es poner un orden sobre la normativa vigente desde el 2006 hasta hoy. Allí dentro se encuentran los SEOS (Servicio educativo de origen social) que no tienen un marco claro y "lo quieren ordenar" se comprometió Thomas.

En términos de presupuesto la "ley vieja" establece un 35% del presupuesto asignado a educación. "Históricamente no se llegó al 35 nunca. Aunque se ha venido mejorando en los últimos años". Lo que necesitamos es un trabajo serio en la legislatura en complemento con el marco que proponga esta ley en construcción, dónde se revise el financiamiento educativo en la provincia.

"El financiamiento educativo es un problema de toda la sociedad que a través de sus legisladores decida dónde poner qué porcentaje de la torta que hay para repartir".

Todo el sistema educativo desde el Director General de Escuelas para abajo debe ser evaluado con el único objetivo de mejorar, señaló José Thomas. A esto, le agregó que el organismo que controle la calidad de las políticas educativas implementadas debiera ser externo a la DGE, "sí del gobierno pero no el mismo que hace, se evalúa".

