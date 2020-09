¿Puede haber buenos policías en un sistema corrupto?

Tras el lamentable crimen del policía en Palermo Chico, hablamos con Juan Venturino, abogado y analista internacional, sobre la implementación de las pistolas Taser. Además, se planteó un debate de fondo: ¿Por qué 5 policías no pudieron reducir a un insano?

Recordemos que el gobierno de Macri adquirió 90 pistolas Taser, pero que esta actual ministra de Seguridad de la nación, Sabrina Federic las prohibió. Hoy, Berni avivó la pelea entre provincia y nación reclamando que se habilite el uso de las armas de electrochoque.

Ante esto, le consultamos a Venturino su opinión: "Si las Taser las van a tener policías bien entrenados y con una preparación eficaz estaría muy feliz de que se las den", dijo. "Las armas con alto poder disuasivo por supuesto que son eficaces", completó.

El especialista aclaró que disuadir significa que -cuando no hay modo de contener a un agresor-, a una distancia prudencial donde no lo matás, sí lo inmobilizás. Pero justamente por esto, el entrevistado volvió a cuestionarse: "¿Las taser vendrán con el correcto adiestramiento?"

Por esto, el analista insistió en que ahí es donde hay que poner el primer acento. "Si habrá un uso correcto, bienvenidas las Taser, ahora si será un elemento de tortura tenemos un problema muy serio. Entonces, ni las taser ni nada", completó.

Venturino resaltó que Argentina tiene décadas de oscuridad no democrática que traen recuerdos muy feos y las descargas eléctricas las aplicaron justamente en el peor momento de su historia.

De todos modos, el especialista dijo que "somos la Argentina de la dicotomía: del garantismo absoluto al gatillo fácil. Yo quisiera pensar que hay una justa medida donde la policía cumple su rol, sin arriesgar la propia vida, y donde no tenemos excesos policiales".

El caso Roldán

Puntualmente, sobre el crimen del policía en Palermo Chico, Venturino resaltó que hay otras cuestiones que se deben analizar: "¿No tenían chaleco antibalas los policías? Muchos efectivos se exponen cuando hay inferioridad numérica, que los pone en una situación de alto riesgo. Acá por ahí subestimaron, hubo falta de adiestramiento, también jugó una mala pasada el destino. Pero, si había 5 o 6 policías, ¿cómo no pudieron reducir a este insano?"

Otro tema que planteó el abogado es el protocolo que tiene la policía para no excederse cuando se trata de un paciente psiquiátrico. "Hay una ley nacional que dice que ni siquiera pueden ser detenidos estas personas. Entonces, el problema tiene muchas más aristas que las Taser", completó.

La conclusión para el entrevistado es que "necesitamos una policía mucho más adiestrada, porque evidentemente ´la industria´ del delito sigue creciendo".

Finalmente, Venturino dijo que "si bien es feo comentarlo, cuando el trabajo no es deseable, sino el único que pudieron conseguir, nos impone a nosotros transitar un dilema. Con esto no quiero decir que no haya muchos policías con vocación". "¿Se puede ser un buen policía en un sistema que está corrupto? Este es otro eje de discusión mucho más complejo", concluyó.

En este enlace, la entrevista completa.