Vuelve la venta de dólares: si vas a comprar, tené en cuenta esto...

Hoy terminó el feriado virtual cambiario, porque finalmente se sincronizó la cruza de datos entre ANSES y el Banco Central. Ya se podría adquirir la divisa estadounidense desde el home banking de cada ahorrista. En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con el columnista económico, Carlos Burgueño, sobre los detalles y las recomendaciones para adquirir dólares oficiales.

Burgueño confirmó que "hoy va a funcionar sin problemas la transferencia de dólares de una cuenta a otra". En tanto que, específicamente respecto de la compra de dólar oficial, dijo: "Hay que ver en el transcurso del día cómo funciona el sistema, porque el Banco Central ya reglamentó la forma de acceder a la información, para conocer si una persona está habilitada o no para comprar dólares, pero no sabemos cómo va a andar eso".

"En la transferencia de dólares fue sólo la quita de una traba administrativa. Pero en el caso de la compra de la moneda estadounidense, recién anoche a través del Banco Central se habilitó el banco de datos del ANSES. Entonces ahora es una cuestión operativa, en teoría no hay más trabas y no deberían haber problemas", comentó el especialista. "Si no es hoy, será el lunes, pero ya está", completó.

Burgueño en referencia a las nuevas restricciones al dólar: "El Banco Central tomó una medida de altísima sensibilidad para la economía argentina que demoró 10 días en poder ser operativa".

Por otro lado, Burgueño recomendó enfáticamente que quienes accedan a la compra de dólares tengan en cuenta que habrá un riguroso control, por lo que es importante saber que "por cada dólar que quieras comprar, te van a preguntar de dónde sacaste esos 132 pesos para adquirirlos". "Si no tenés una respuesta sólida, rápida y firme ni te acerques, porque al principio serán implacables con esto", completó.

Finalmente, consultado por una oyente sobre si también se podrían adquirir otras divisas, como euros o pesos chilenos, Burgueño dijo que sí, "siempre el equivalente a U$200".

En este enlace, la entrevista completa.