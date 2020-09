Entrampados: te contamos la encrucijada en torno al dólar

En el programa Uno Nunca Sabe, nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, explicó qué sucede actualmente con las reservas y cuánto nos afecta.

El problema serio que tiene Argentina, según Burgueño, es de oferta de dólares. Es decir, la cantidad de dólares con las que cuenta, sobre todo en el banco Central. Por esto "hay que mirar quiénes tiene los dólares y convencerlos de que los traigan o que los aporten", detalló el especialista.

Por otro lado, "a mediano y largo plazo hay que ver cómo va a defender el Gobierno el tipo de cambio". En tanto que para aquello es clave la brecha entre el dólar oficial y la divisa en otros mercados, como el bolsa o el blue.

Burgueño detalló que el dólar bolsa es un mercado donde cualquiera puede comprar dólares en blanco, entonces una brecha superior al 40% distorsiona la economía. Esto porque para producir cualquier bien o servicio algunos productos tienen referencia del dólar -porque tienen insumos importados o porque es referencia de valor (por la inflación y la historia argentina)-.

Ante aquello, los precios están relacionados con el dólar, pero la pregunta es: ¿con qué dólar? Con el oficial del gobierno no, porque no lo pueden comprar. Entonces las grandes empresas toman como referencia el dólar bolsa, ya que es al que pueden acceder. Así, "cuando la brecha es larga, tu precio es largo también en dólares", expresó el economista.

Eso es lo que produce una inflación de expectativa, ante la creencia de que el tipo de cambio puede acelerarse. "Además muchos temen que pueda haber una fuerte devaluación o un desdoblamiento cambiario de hecho, porque justamente faltan dólares", dijo el especialista.

"Entonces cuando vos tenés una brecha muy alta con el dólar bolsa y esa distancia se amplía o se mantiene en un 80%, la diferencia entre el precio que vos le ponés a tu insumo dolarizado o al valor que vos le pusiste a tu producto con una referencia de dólares, es el bolsa en el caso de un gran empresa", detalló.

En una empresa más pequeña, la referencia es el blue, con lo cual el blue que ahora tiene una brecha del 100%, distorsiona más aún la economía. Justamente, según contó Burgueño, eso fue lo que vaticinó el ministro de economía Martín Guzmán en las discusiones con el presidente del Banco Central, Martín Pesce, por recortar la compra de dólar para pequeños ahorristas.

Pero eso no es todo, ¿quién más tiene esto en cuenta? Justamente, "el que tiene los dólares para liquidar, que los tiene que liquidar en el oficial. No en la bolsa ni en el blue, donde además el gobierno te saca un 35%. Con lo cual se paga aproximadamente 60 pesos por dólar", explicó Burgueño. "Entonces dicen: ´¿Por Qué voy a liquidar hoy estos mil millones de dólares, si dentro de un tiempo capaz me pagan más?", ejemplificó.

Finalmente, Burgueño concluyó en que "de esta trampa tiene que salir urgente Alberto Fernández".

En este enlace podés escuchar la columna completa.