Palabra autorizada: ¿Puede haber otro corralito?

Ayer en las redes sociales se viralizó un tuit que alarmó a los argentinos que se toparon con él, el mismo aseguraba que no se estaban vendiendo dólares porque íbamos camino a un nuevo corralito o a un plan bonex. Los rumores continuaron e incluso hubo personas hablando de que el Gobierno "pisaría los dólares" de los ahorristas.

Con el fin de llevar tranquilidad, le preguntamos a nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, si esto era viable. El especialista aseguró que no sucedería algo así y dio las razones.

En primer lugar vale recordar, de modo muy sencillo, cuáles son esas medidas económicas que Argentina alguna vez supo implementar:

Plan bonex: los pesos que una persona tiene en el banco, los toman y le dan un bono.

los pesos que una persona tiene en el banco, los toman y le dan un bono. Corralito o corralón: un ahorrista no puede retirar sus pesos del banco.

un ahorrista no puede retirar sus pesos del banco. Pisar los dólares: una persona no puede sacar sus dólares del banco.

"Por lo general, no me detengo en estas cosas, porque es darle entidad", dijo Burgueño. Sin embargo, en este caso, "me gustaría aclarar que los problemas económicos de nuestro país son concretos y los podemos explicar, incluso podemos contar qué va a pasar si no toman las decisiones que deberían para cambiar el clima", completó.

Entre aquellas resoluciones, "no va a haber un corralito ni un corralón ni te van a pisar los dólares que tenés en el banco", dijo enfáticamente el columnista, quien además aseveró que "hay que aclarar esto, sino todo es más difícil".

Para Burgueño, ninguna de esas medidas son viables, en primer lugar "porque al otro día se iría este gobierno". Además, aseguró que no hay necesidad de tomar estas decisiones. "Un corralito en pesos no tiene ningún sentido porque el gobierno quiere que los gastes, no quedarselos".

Burgueño: "Con los dólares que ya están no hay ningún problema, te los podés llevar mañana, porque de hecho los bancos los tienen depositados en el Banco Central".

Justamente estos rumores serían los que han acelerado los acuerdos entre el Banco Central y el ANSES para que las entidades financieras obtengan la información que necesitan y puedan vender dólares lo antes posible, de ese modo el malestar social bajaría.

Recordemos que cuando el Gobierno anunció que beneficiarios de ayudas estatales no podrían comprar dólar ahorro y que otros consumos en la divisa estadounidense se descontarán del cupo, puso la responsabilidad en los banco de constatar si un ahorrista está o no habilitado.

En caso de que el banco le venda a quien no podía comprar recibiría una importante multa. Por esto, las entidades financieras decretaron el feriado virtual cambiario y hasta no acordar con ANSES cómo cruzar la información no venden la moneda estadounidense.

Justamente, a partir de los rumores que explotaron ayer y para traer pronto la calma a los ciudadanos, el Banco Central y ANSES ya llegaron a un acuerdo, según contó Burgueño: "ANSES le dará los datos al sistema financiero y ahora los bancos prometen que con esto entre el viernes y el lunes se reactivaría la venta de dólares".

Habrá un nuevo método de compra

"Probablemente, harás un pedido virtual a través de tu home banking, el banco va a procesar esa información y en 24 o 48 horas te habilitará, a través de un código", contó Burgueño. "Seguramente la metodología no sea la de la compra inmediata, como la conocíamos hasta ahora, sino que requerirá un trámite"; completó.

