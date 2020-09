Perlitas legislativas: ¿Quién fue Margarita Aurora Malharro?

Margarita Aurora Malharro de Torres nació el 21 de mayo de 1921 en Córdoba y falleció a los 73 años el 19 de mayo de 1995. Fue profesora en letras, militante radical, en 1963 fue electa concejala de Godoy Cruz y ocupó el cargo de senadora nacional por Mendoza (1983-1992). En el ámbito partidario ejerció diversos cargos.

Margarita, es recordada por la férrea defensa de los derechos femeninos, con esa impronta, la senadora Natacha Eisenchlas, junto a otras legisladoras, tomaron la iniciativa de denominar al nuevo anexo legislativo con el nombre de ella.

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" se desarrolla el segmento denominado "El circo de la legislatura", donde las chicanas y disputas políticas, toman otro color.

Con este proyecto en particular que obtuvo sanción inicial, se escucharon opiniones diversas. Lautaro Jiménez (FIT) indicó que no acompañaba este proyecto; para el senador Rolando Baldasso y Pablo Priore (Pro), "los espacios públicos no deben tener nombre de figuras públicas"; mientras que la senadora Florencia Canali argumentó que es preciso destacar los avances en materia política gracias a grandes dirigentes como Evita y la propia Margarita.

