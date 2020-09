Luego del salvaje ataque, Robertito Funes dijo: "Sentí mucha vergüenza"

"Robertito" Funes Ugarte pasó por el aire de No Tan Millennials luego del salvaje ataque que sufrió en los bosques de Palermo, cuando hacía un móvil por el día de la primavera en vivo para C5N.

Robertito Funes estaba realizando una salida en directo desde los bosques de Palermo, cuando un hombre se le acercó y le dijo que quería mandarle un saludo a los conductores del programa. El movilero le puso a disposición el micrófono y allí comenzaron los insultos por parte de este sujeto.

"En 23 años de carrera nunca me ha pasado algo así, ni en el país ni fuera de él", comentó en el aire el periodista. "Yo puedo entender que tengas disidencia con el canal o con la política, pero cuando se me viene a pegarme y me insulta directamente a mi, dije: ´bueno, esto viene a otro tono y me sentí con mucha vergüenza", aseguró.

Robertito dijo que se sintió indefenso, dado que "cuando vas a la calle estás expuesto, sólo llevás el micrófono". Sobre todo en su caso, que elige no cubrir marchas partidarias, porque según aseguró "no tengo el temple para estar confrontando con la gente".

Cuando el agresor comenzó a subir el tono de voz, el conductor se sintió descolocado por lo que intentó evitarlo, pero el hombre continuaba insistiendo. Fue entonces cuando intercedió la Policía, "pero no lo detuvieron, sino que lo bloquearon porque se me venía encima", detalló.

Robertito: "Los kircheristas me dicen que soy gorila y los del bando de derecha que soy K".

Finalmente, el periodista dijo que "a mi nunca me trataron mal de ningún bando". Sin embargo, reconoció que hoy "hay una grieta enorme, cada vez más profunda".

"Ser noticia del día por esto, no me hizo ninguna gracia", confesó el periodista. Aún así, agradeció a sus compañeros de todos los canales por las muestras de afecto y apoyo.

En este enlace, la entrevista completa.