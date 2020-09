Los trabajadores de la salud advierten: "No provoquemos a la muerte, no arriesguemos la vida por no cuidarnos"

Se dice que los médicos son aquellas personas que están en el frente de esta batalla contra el Covid-19, pero hay que destacar que a su lado están los enfermeros y enfermeras.

La provincia, actualmente, cuenta con 4042 enfermeros del Estado, de los cuales 1665 son licenciados, 2148 enfermeros y 229 auxiliares. Un número que está en déficit mientras avanza la pandemia.

En el programa radial, "Sonría, lo estamos filmando" por MDZ Radio dialogó Patricia Irrutia, secretaria general ATSA Mendoza, quién recalcó que en los hospitales y clínicas de la provincia hay una necesidad de incorporar enfermeros y destacó "los que están, están recargados, ya no damos más".

La referente del gremio denunció que en algunas clínicas privadas, sobre todo, hay faltante de insumos y de stock y agregó: "A mi no me gusta hablar de la muerte, porque como seres humanos me duele, pero no provoquemos, no arriesguemos la vida por no cuidarnos y no cuidar al otro".

La ocupación de camas de terapia intensivas viene en aumento en la provincia, el gobernador anunció que las restricciones brindadas ayer son las últimas antes de volver a fase 1. Para Irrutia, Mendoza debería cerrar todo solamente por 7 días, para bajar la curva de contagios.

