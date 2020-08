Clara y precisa: una eminencia explica los avances de la vacuna de Oxford contra el COVID-19

En el programa No Tan Millenials hablamos con una eminencia argentina, la doctora Marta Cohen, jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de la ciudad de Sheffield, Gran Bretaña. Nos comentó detalles sobre el avance de Oxford en la carrera por la vacuna contra el COVID-19.

Cohen dijo respecto de los avances preliminares que la vacuna ha demostrado, "estamos todos muy ansiosos y esperanzados". "Los resultados de la segunda etapa, como presentamos, fueron optimistas y a principios de septiembre conoceremos los de la fase 3", completó.

Para la doctora cree que los efectos de la próxima etapa también serán esperanzadores, porque "cuando les dieron 2 dosis todos adquirieron inmunidad del 100%. Además, hubo efectos colaterales leves, sólo algunos dolores musculares, dolor de cabeza,un poco de fiebre", completó.

Cohen aclaró que están trabajando en un método tradicional para una nueva mutación en un virus que ya era conocido.

Cohen: "Las pandemias ocurren cada 100 años y duran 2 o 3 años. Si tenemos la vacuna, estos plazos se van a acortar".

Respecto de los Gobiernos que ya están produciendo la vacuna pese a que no están listos los resultados aún, Cohen aclaró que "a mi entender no está mal, porque no se está vendiendo, se está produciendo". Para aclarar esto, explicó que se necesitan mínimo 6 meses desde que empezaron los análisis para demostrar que las defensas que presenta en el organismo la vacuna estén presentes.

Por esto, es que Cohen explica que lo que están haciendo quienes ya producen la vacuna es "una inversión". "Es decir, están jugando a la ruleta, no sólo el laboratorio sino también el Gobierno que ha invertido en este producto, porque la idea es que cuando los resultados estén ya se disponga la vacuna. La misma, estará disponible primero en el Reino Unido y después en el resto del mundo", completó.

La doctora dijo que la inmunidad de la vacuna puede ser de máximo un año, por lo que se presume que la población se deberá vacunar cada 6 meses.

Si querés escuchar la entrevista completa, podés hacer clic acá.