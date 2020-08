Desde el PRO afirman que con la reforma judicial, Alberto Fernández sólo busca crear más cargos

Durante más de 4 horas la Ministra de Justicia Marcela Losardo estuvo explicando, defendiendo y contestando preguntas sobre el proyecto de Reforma Judicial que presentara el Presidente Alberto Fernández. En esta extensa exposición la funcionaria hizo especial hincapié en que no es el objetivo la ampliación de la Corte, ni la designación de Daniel Rafecas como Procurador General.

Así también aclaró que las causas no se cambiarán de juzgado, sino que las que vayan ingresando se sortearán entre todas. En este punto, entre otros, respondía a la fuerte crítica de la oposición dónde aseguran que esta Reforma tiene por objetivo único la impunidad de funcionarios del oficialismo.

El informe de la Ministra Losardo se realizó frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Su vicepresidenta, Laura Rodríguez Machado de Juntos por el Cambio, brindó algunos detalles en diálogo con MDZ Radio.

"No se trata de una reforma, sino simplemente de la creación de cargos. Una reforma debiera también avanzar en implementar el sistema acusatorio para que la Justicia sea más ágil, los juicios de flagrancia y acelerar los plazos y procedimientos". Todos estos son elementos, continúa la legisladora, que participan de un verdadero cambio. Aclaró además que "la modificación de la Justicia en la Argentina no es solamente un proyecto, si no varios".

La Vicepresidente del PRO argumenta que el proyecto de Alberto Fernández es una forma de asegurarse la impunidad. "En primer lugar, crea un órgano consultivo dónde no están representadas las fuerzas de la oposición". A este Consejo "se le ha pedido que revise otros asuntos del sistema penal como son el consejo de la magistratura y la forma en que se designan los jueces, el Ministerio Público Fiscal donde tienen un interés especial en evitar la selección del procurador a través de los dos tercios, la ampliación de los miembros de la Corte", entre otros.

Además, la senadora del PRO señala que en un momento de crisis económica "en vez de asistir a los más necesitados, a las pymes, las empresas", presentar una iniciativa de creación de cargos como califica el proyecto de Fernández, les parece "totalmente fuera de oportunidad".

¿Por qué afirmamos que es una búsqueda de impunidad? Porque "una vez que exista el cargo, los designa el Kirchnerismo si ellos tienen mayoría en el Senado". Rodríguez Machado remarca que "durante el gobierno de Mauricio Macri, la designación de jueces aunque en un principio se hizo por decreto, cuando llegaron las críticas se dio marcha atrás y se los designó de común acuerdo y por eso eran magistrados independientes". Aquí la legisladora hace referencia a la designación por decreto que Macri realizó poco menos de una semana después de ser electo presidente. Nombró a los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que luego de una fuerte oposición, fueron aprobadas por el Senado en Junio del siguiente año.

Finalmente, la senadora Rodríguez Machado reafirmó que "todos estamos de acuerdo en que la Justicia funciona mal, pero no se trata de una cuestión de cantidad de jueces si no de procedimientos. Allí hay que ir a trabajar". Después de todo "la justicia se debe trabajar de común acuerdo porque si no siempre quedará la sospecha que se hizo para asegurar impunidad y para perseguir opositores", concluyó la legisladora cordobesa.

Escuchá la nota completa acá.