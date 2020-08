No cerrarían malls ni comercios: esto es lo que evalúan restringir

Marcelino Iglesias, el intendente de Guaymallén habló sobre la reunión que mantuvieron con el gobernador, Rodolfo Suárez, con todos los jefes comunales de la provincia. Lo entrevistamos en el programa Uno Nunca Sabe.

Iglesias detalló que en el encuentro, "coincidimos en el diagnóstico, que era que la cantidad de camas están llegando a un nivel de ocupación crítico y también en el grado de desobediencia civil en esta fase de la cuarentena". "Por eso se nos planteó un dilema bastante difícil de resolver", completó.

El jefe comunal dijo que, en general, prevalece el criterio de mirar el sistema de salud, "entiéndase primero el recurso humano y accesoriamente la infraestructura y los instrumentos, el cual está muy estresado".

uD83DuDD34"Yo espero que si hay alguna restricción sea breve pero realmente apelo a la conducta de la gente porque si no vamos a cerrar las actividades económicas y la gente se va a seguir contagiando igual en reuniones con familiares o amigos" @MIglesias2019 , intendente de Guaymallén pic.twitter.com/VKteD6qp76 — MDZ Radio (@mdz_radio) August 31, 2020

Iglesias dijo que cerca del mediodía se evaluarán los números en el sistema de salud y se llamará a tener conciencia sobre la principal fuente de contagio, que son las reuniones sociales clandestinas. Más allá de la circulación comunitaria.

Si bien no están confirmados qué lugares se cerraría, el jefe comunal comentó que "se habló de los cultos, de los clubes, gimnasios y de los restaurantes. No se incluyeron comercios ni centros comerciales". "Pero no se decidió nada. De hecho, después se evaluó que continuaran los locales gastronómicos afuera, siguiendo el ejemplo de CABA", completó.

"Yo espero que si hay alguna restricción sea breve, pero fundamentalmente apelo a la conducta de la gente, sino vamos a cerrar toda la actividad económica y la gente se va a seguir infectando", sentenció el intendente.

Finalmente, Iglesias opinó: "Yo creo que la cuarentena más larga del mundo del gobierno nacional no ha servido para nada. No nos engañemos".

Sobre la reunión entre el gobernador y el presidente de la nación, Iglesias dijo que el gobernador les contó que Alberto Fernández "presionó mucho para volver a fase uno, que estaba bastante ofuscado y que le achacó culpas a Mendoza". "Personalmente creo que el presidente está ofuscado con la realidad por los sucesivos yerros que ha tenido, desde Vicentín hasta la ley de telecomunicaciones", expresó.

"El gobierno nacional quiere hacernos socios de sus fracasos", concluyó Iglesias.

La nota completa, acá.