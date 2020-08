Mitos y verdades de la situación de Lionel Messi ante el Fútbol Club Barcelona

Con nuestro columnista deportivo, Miguel Simón, propusimos un juego en el aire para poner en claro los rumores en torno a la figura de Lionel Messi y su salida del Fútbol Club Barcelona. En el programa Uno Nunca Sabe, el especialista nos detalló qué es verdad y qué es verosímil, desde su análisis.

Teniendo en claro que verosímil responde a aquello que parece verdadero o que es creíble, pero que no necesariamente es cierto, diferenciamos estas informaciones entre verdaderas y verosímiles:

Se filtró la letra chica del contrato, lo cual lo beneficia.

Verosímil. Yo he leído varias opiniones y según los medios, en la última temporada, si Messi decide alejarse del Barça, la clausula de recesión no corre. ¿De qué estamos hablando? Si fuera así, si Lionel dice, "me voy a ir", si se iría.

Manchester City le ofrecería a Messi el mejor contrato de la historia del club. Se habla de 100 millones de euros brutos por año.

Verosímil, porque nosotros si queremos dar la información sin conocer la verdad, pero hacerla muy verosímil ponemos una cifra muy parecida de lo que gana en el Barcelona FC.

Antes de la pandemia, habían publicado en Inglaterra que el City tenía 320 millones para fichar jugadores. Ya invirtió por Ferran Torres 23 millones (más 12 millones en variables), compró un zaguero central zurdo por 45 millones de euros. Eso suma 68 millones.

Por otro lado, el City tiene dos zagueros centrales zurdos y necesita uno diestro, sí o sí, entonces tiene que comprar uno de garantía. Han preguntado por Kalidou Koulibaly, del Napoli, y costaría más de 100 millones de euros. Ya de los 320, estaría gastando 170.

También necesita un medio campista con otra dinámica, entonces le quedan aproximadamente 150 millones de euros para pagar por Messi. No puede ir mucho más allá, así se estire un poco, ese sería el valor con el que cuenta.

Lautaro martinez dijo: "Si Messi no está, yo no voy al Barcelona".

Verosímil ¿Alguien puede no creernos si decimos eso? Después son papeles en el viento. Además, si luego no se concreta, por el motivo que sea, quedará como que no fue porque no estaba Lionel.

La Liga de España ya avisó que no lo dejará ir a Messi si no paga los 700 millones.

Eso es muy verosímil/verdad. Porque lo dice ya que sabe que ningún club pagará 700 millones. Sería un negocio inviable. Si Messi tuviera 25 años, sería viable, con 33 no lo es.

Messi se hará el testeo por un resguardo legal.

Es al revés, no ir es su resguardo legar. Lionel ya mandó un burofax adhiriéndose a una clausula que está en el contrato, si se va a hacer los análisis es porque considera que hay dudas respecto de lo que hizo.

Ahora hay hinchas que van por la cabeza de Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona FC.

Verosímil/Verdad. Seguramente los hay, si son 110 mil socios en el Barça, que haya 20.000 que van por la cabeza de Bartomeu, debe haber.

Acá pasa otra cosa, supongamos que Bartomeu y toda su comisión directiva se van mañana, según los estatutos del Barça, entre la convocatoria y el acto eleccionario, deben pasar 3 meses, porque hay que prepararse. Durante ese tiempo, toma el club una comisión administradora temporal, que no puede tomar decisiones importantes. Entonces se quedaría Suárez y se quedaría Messi. Si pasa esto, no hay chance de fichaje ni de salidas, ¿cómo queda el Barça?, ¿Le conviene al club?

En este enlace, podés escuchar la columna completa de Miguel Simón en Uno Nunca Sabe.