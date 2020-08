¿Subirá el dólar por el fracaso en la negociación de la deuda?

Con el columnista económico y periodista, Carlos Burgueño, dialogamos sobre el rechazo de los bonistas a la última propuesta Argentina. Nuestro país está visto como "mañoso e incumplidor", dijo en el aire de Uno Nunca Sabe.

"Le fue muy mal al gobierno argentino en la negociación con los bonistas", dijo Burgueño. Por datos extra oficiales que maneja nuestro especialista, aventuró que "hubo el 41% de adhesión por parte de los bonistas que accedieron al canje. El escenario es de fracaso, la oferta de Argentina no enamoró".

Las tres causas de esta baja adhesión

Burgueño nos detalló estos motivos, a su entender:

Es poca plata. Para Burgueño hay que tener en cuenta que "los bonitas están acostumbrados a negociar más plata y nosotros no. No tenemos especialistas constantes en negociación de deuda en el equipo de económico".

hay que tener en cuenta que "los bonitas están acostumbrados a negociar más plata y nosotros no. No tenemos especialistas constantes en negociación de en el equipo de económico". Segundo, acá se planteó que esta era una batalla entre la Academia y Wall Street, y así lo tomaron estos últimos. "La Academia, en este caso la Universidad de Columbia, constantemente quiere imponer normas a los mercados financieros. Es decir, hay tensión constante entre los que estudian los hechos y los que lo protagonizan. Guzmán intentó colar una clausula de reasignación, que es un invento de la Universidad de Columnbia, y esto molestó siempre a Wall Street", dijo Burgueño .

. La tercera conclusión es que, además de esto de las clausulas hay otras cuestiones legales, muy técnicas "que tienen que ver con la manera en que busca Argentina garantizar luego no hayan juicios. Además, una cuestión del diseño de los bonos que tampoco gustó, que tiene que ver con cuánto pagás antes y cuánto abonás después", explicó el economista, pero no cayo en mayores detalles porque se trata de cuestiones muy técnicas, según nos dijo en el aire.

"Los culpables no son los de afuera, somos nosotros. Después discutamos si Macri, Cristina, Alberto o todos. Pero somos nosotros", dijo Burgueño

Conclusiones

Para Burgueño, "hasta acá llegaron las ofertas de Argentina, no habrá una nueva. Se le dará intervención al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que ellos avalen una nueva propuesta conjunta y nuestro país le pedirá al FMI que se haga responsable (algo que no sucederá)". Por otro lado, ahora vendrán las negociaciones con el Fondo.

En tanto, el especialista dijo que "esto no debería ser la causa de un desmadre del dólar, porque Argentina no le iba a pagar a los acreedores. Ahora, no arreglar el tema de la deuda externa es importante, pero más importante que nada es que las empresas privadas grandes no van a tener financiamiento". "Esto no quiere decir que si arregla las tendrá, pero si no lo hace seguro que no los va a tener", concluyó.

La columna completa, podés escucharla haciendo clic acá.