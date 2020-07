Hoy entramos en "default total": para saber qué hicieron con los dólares que debemos, entrá en esta nota

Hoy entramos en default total, es decir dejamos de pagar todos los tipos de deuda en dólares que hemos contraído. En eso basó su columna de hoy el economista y periodista, Carlos Burgueño. En esta nota también hablamos sobre dónde quedó el dinero por el que nos endeudamos.

Para explicar esto en detalle, tuvimos que repasar junto al economista algo de nuestra historia con la deuda: "Todo empezó en agosto del año pasado, cuando Hernán Lacunza empezó a reperfilar la deuda local en dólares. Mientras tanto, la deuda internacional en dólares se siguió pagando hasta abril".

Burgueño continuó explicándonos que "hoy dejamos de pagar deuda internacional, pero los Discount, o sea, la deuda emitida para salir de default 2005-2010. Hace dos meses entramos en default con el Club de París, o sea, no le pagamos 2100 millones de dólares". "Con esto, ya estamos en default también con los organismos financieros internacionales", completó.

Antes, en abril, según nos detalló nuestro columnista, habíamos dejado de pagar los globales, "que es deuda internacional emitida del 2016 en adelante". Con lo cual y a partir de esto, "los cuatro tipos de deuda en dólares que un país puede tener no lo estamos pagando", explicó.

"No todos los países ´logran´ esto que estamos por conseguir todos nosotros juntos", expresó Burgueño en tono irónico. "Somos un desastre, el manejo de nuestra economía es desastroso y el mundo lo sabe, por eso no nos tienen respeto ni consideración. Si no lo entendemos así, no vamos a salir adelante", opinó el especialista.

¿Dónde está ese dinero que pedimos?

"Yo no entro en ese análisis de si se la llevaron un par de ladrones a las Islas Caimán o no. Ahora, lo que sí digo es que en proyectos de desarrollo, de infraestructura y de inversión no está", dijo el economista en el aire de MDZ Radio. "No tenemos mejores rutas, autopistas ni hospitales", completó.

Esta historia es así, dice el periodista: "La deuda K es emitida para cancelar el default. Hay una parte, que son 6000 millones de dólares, que se le pagaron a Repsol por la re nacionalización de YPF. La deuda K son aproximadamente 20 mil millones de dólares", explicó Burgueño.

Por otro lado está la deuda del macrismo, "que es la más fuerte, la más importante. La verdad es que hubo un festival, es increíble que Argentina se haya endeudado tanto".

Esto se divide en 3 capítulos:

1. "Haberle pagado a los fondos buitres, en abril de 2016. Fue una emisión de 12 mil millones de dólares, de los cuales 8000 fueron a pagarle al juicio de los fondos buitres. Después cada uno diga si estuvo bien o mal", explicó Burgueño.

2. Después, continúa detallando el economista, "hay unos 20 mil o 30 mil millones de dólares más que se emitieron para cubrir déficit fiscal y pagar vencimiento de deuda. Entre otros vencimientos, el Discount y el Par, o sea la deuda de Kirchner, para salir del default anterior".

3. Deuda que se emitió para contener el dólar.

Para finalizar, Burgueño dijo que "si vos me decís que con un sólo dólar de todo este dinero se construyó un puente. No, nada". "Vino gente de afuera y me preguntó dónde está la deuda, yo le dije que no está en ningún lugar y se asombraban", concluyó.

