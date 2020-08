Infectólogo: "En Mendoza hay que restringir para evitar el colapso"

Durante esta semana hemos cruzado el umbral de los 10.000 casos de Covid-19. Sin embargo la situación sanitaria ha modificado sustancialmente su distribución en el territorio. Aquellas provincias que ya inauguraban la vuelta a clases como un gran paso hacia la nueva normalidad, retroceden a Fase 1 por un importante brote. En el caso de Mendoza, no hubo mayor retroceso en las restricciones pese al enorme aumento de casos, más que volver al sistema de salidas por DNI.

Aunque superaba el 90 % de los casos, ahora en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sólo se concentra el 60, ya que el restante 40% se encuentra repartido por las provincias. Frente a un mismo rebrote, medidas muy diversas de mano de cada gobernador. Por ello, desde MDZ Radio consultamos al Dr. Javier Farina de la Sociedad Argentina de Infectología para saber su consideración sobre la situación en Mendoza.

El infectólogo señala que el virus está lejos de retroceder. La situación tal como se viene explicando será esta hasta que llegue la vacuna. Ahora lo que hay que atender son los focos que se han abierto a lo largo de Argentina, principalmente en Entre Ríos, Córdoba, Santa fe, Jujuy y Mendoza.

Ahora bien, lo que hay que entender es que si no se aplica un cerrojo, la situación crítica será inevitable."Si algo han demostrado las medidas restrictivas en los distintos lugares del mundo es que tienen que ser fuertes y tempranas". Si bien a esta altura, pensar en una medida de movilidad restrictiva en el AMBA se hace muy difícil, "los lugares donde recién se inicia el brote, es el mejor momento".

El Dr. Farina explica que aunque estemos todos cansados porque "ellos también lo están" en su opinión es esta la oportunidad de aplicar una medida durante 14 o 21 días para cortar el contagio. Se trata de "una herramienta eficaz aunque no nos guste a nadie" sentenció Farina. Se refiere en particular a lugares que no estuvieron mucho tiempo en Aislamiento Social Obligatorio.

Es fundamental que el Estado mendocino trabaje de manera conjunta con el fin de mitigar el impacto de la pandemia en la economía de Mendoza.



Es fundamental que el Estado mendocino trabaje de manera conjunta con el fin de mitigar el impacto de la pandemia en la economía de Mendoza.

Sumamos esfuerzos para que los beneficios de estos dos programas lleguen a cada una de las familias y pymes mendocinas.

La alternativa a no restringir la circulación es seguir un modelo como Suecia "dejó completamente liberado el virus y fallecieron quienes tuvieron que fallecer. Si estamos conscientes de superar esa situación, eso es lo que va a pasar".

El gobernador Rodolfo Suárez ha comunicado que no van a volver por el momento las reuniones familiares y sociales, pero tampoco el ASPO. En un momento con poco margen de tolerancia en el humor social, nos preguntamos si se puede implementar una cuarentena estricta en Mendoza. El infectólogo opinó sobre la situación sanitaria de Mendoza.

"El aislamiento es una herramienta necesaria para ciertos momentos del brote, que cuando después el covid avanza en la población y se va a la cantidad de casos como los que tiene el AMBA, ahí ya no hay medida que sea suficiente más que seguir comunicando cuáles son las medidas de prevención para cada individuo y pensar en la conciencia social de que no infectarse uno, es no contagiar a otros".

En definitiva, en los lugares donde el brote no es tan masivo como en el AMBA, las medidas restrictivas de movilidad" yo no tendría dudas en aplicarla" sintetizó Farina.

El especialista remarcó la importancia de no enfrentarse unos con otros porque "yo me cuidé y dónde están mis derechos", si no entender que "somos todos víctimas de esta situación". Aprovechó para resaltar cuán cansados están quienes trabajan en Salud "que pasan horas y horas trabajando y viendo gente fallecer en las terapias intensivas todos los días".

El virus no ha frenado y en los lugares del mundo en que se creía estaba controlado, ahora tienen nuevos brotes "como el caso de España que ayer reportó 10.000 casos que no tenía desde el principio de año".

¿Debemos preocuparnos por la reinfección?

Una persona en Hong Kong que tuvo coronavirus, volvió a dar positivo varios meses después. Este caso encendió la alarma sobre la respuesta inmune que la enfermedad dejaba en nuestros cuerpos. Se le sumaron algunos más. Finalmente ayer jueves el prestigioso infectólogo Fernando Polak anunció que nuevamente te

nía covid-19. El científico se había recuperado de este cuadro en el mes de abril. A pesar de la preocupación que despertó el caso, el mismo declaró estar tranquilo.

Por su parte, el Dr. Javier Farina contó en el After office que por el momento no hay investigación que avale hablar de una reinfección. Se trata de "casos anecdóticos". El especialista estaba al tanto de la situación de su colega, pero considera que no se trata de un tema preocupante por el momento.

