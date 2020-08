Las empresas nunca pierden: tarifas aumentaron muy por encima de la inflación

Nadie podría negar que actualmente nuestra cotidianidad se ve mediada por Internet. Nuestra vida laboral, estudiantil, social, afectiva se encuentra atravesada por el acceso a la conectividad. Ya sea porque los dispositivos están caros o porque la facturas de estos servicios se han vuelto impagables, la desigualdad ha quedado manifiesta.

El Decreto de Necesidad y Urgencia establece el congelamiento de tarifas hasta fines de año, la declaración de servicios públicos a Internet, telefonía móvil y Televisión por cable y una tarifa diferenciada más accesible. Esta medida ha encontrado una fuerte resistencia desde quienes consideran que esto redundará en que las empresas no realicen inversiones en infraestructura o expansión de sus negocios. No obstante, los números no parecen acompañar este argumento ya que aunque han aumentado entre un 10 y un 25% sobre la inflación, la red necesaria para garantizar el acceso a conectividad no ha crecido al mismo nivel.

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. — Alberto Fernández (@alferdez) August 21, 2020

Para entender el alcance de estas medidas, desde MDZ Radio dialogamos con Gustavo López, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que explique en qué medida esto podría beneficiar a los usuarios y desde dónde parte el gobierno para tomar una decisión de estas características.

"En el medio de una crisis económica producto de una pandemia que no cesa, en la que el Estado a través de distintos programas ha brindado ayuda a 14 millones de argentinos, las empresas de Internet, telefonía móvil y televisión paga ya habían aumentado sus tarifas entre un 10 y un 25% por arriba de la inflación. Sobre todo las empresas más grandes entre Marzo y Abril incrementaron sus servicios". López asegura que ese fue el punto de partida para retomar una herramienta que tiene el Estado e intervenir en las Telecomunicaciones.

El Presidente Alberto Fernández desde la preocupación por un nuevo aumento que las empresas querían hacer y la dificultad de que el bolsillo de los ciudadanos pudiera hacerle frente, inició una mesa de negociaciones. Pero desde el mercado no estaban dispuestos a congelar los precios hasta Diciembre, ni a reconsiderar el aumento que proponían. Así explicaba López el punto de partida para que Alberto Fernández anunciara el pasado viernes por redes sociales su intervención a través del decreto 690/20. Luego, se avanzó el día lunes con el dictamen de la bicameral de Trámite Legislativo. Aunque desde la oposición no participaron y buscarán impugnar la reunión remota porque no contar con las 48 horas de anticipación para la convocatoria.

¿En qué consisten los cambios que propone el oficialismo?

Por un lado se congelan las tarifas hasta el 31 de Diciembre de 2020 que es lo que originalmente se le solicitó a las empresas para mejorar el acceso a conectividad por parte de las personas que durante esta pandemia no lo han conseguido. Luego, según explica el Vicepresidente de Enacom, lo que se hizo fue retomar una competencia que tiene el Estado de declarar Servicios públicos en competencia la telefonía celular, al cable y a internet. De esta manera, las compañías que quieran realizar un aumento, deban justificar con un plan de inversión frente al Estado y ya no podrán hacerlo de manera unilateral. A esto se le agrega una tarifa diferenciada o social para aquellos que no puedan pagar la tarifa plana.

Polémica:"Me gustaría saber qué piensa la oposición que debería hacer la gente"

Gustavo López argumenta que las compañías no están perdiendo dinero, ya que de hecho sus aumentos han sido cada año por encima del nivel de inflación. " A mí lo que me asombra es que el ciudadano de a pie, el consumidor final, no esté tenido en cuenta en casi ninguno de los análisis de la oposición". Aclara que no se refiere a una totalidad, precisamente porque "hay una docena de legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical que hoy presentaron un proyecto en el mismo sentido" o que manifestaron su acuerdo con el congelamiento de tarifas como es el caso del Senador Julio Cobos.

Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene; la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo. pic.twitter.com/uV1V9mWcSP — Julio Cobos (@juliocobos) August 22, 2020

¿Qué pasará con las pymes y cooperativas?

En un marco de gran concentración del mercado de las telecomunicaciones donde hasta hace unos años dónde habían 4 empresas hoy hay una, "las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas son muchas veces silenciadas por las grandes. "De hecho desde las pymes querían proponer un 3% de aumento y fueron acalladas. Las que aumentaron fueron las grandes empresas, no las pequeñas" relata el vicepresidente del ente regulador. Por eso, aducen desde el gobierno que atendiendo a las diferencias entre pymes y las compañías mayoritarias en términos de estructura de costos, cantidad de abonado, capacidad de recupero y de inversión, se tomarán medidas distintas.

"Acabamos de lanzar un programa nuevo de subsidios, es decir de adelantos sin reembolso para que las pymes y cooperativas inviertan en infraestructura allí donde las grandes no van. Nosotros acabamos de sacar un programa de 1000 millones de pesos para conectar barrios populares, que llevaremos a cabo con los pequeños prestadores donde la infraestructura la paga el gobierno y luego quedan prestando el servicio. Lo mismo sucederá con escuelas y hospitales con otro programa de 2000 millones".

Desde Enacom, lo que aclara su vicepresidente que con estas medidas lo que se busca es generar una tarifa transparente donde la empresa pueda aumentar lo que necesite siempre que pueda justificarlo en términos de inversión en infraestructura o mejora de la prestación del servicio. Se busca la autorización del Estado para que no sea un aumento unilateral que afecte el bolsillo del consumidor y ni siquiera favorecer el acceso de más personas a la conectividad.

Escucha la nota completa acá.