En el programa No Tan Millennials hablamos con Hugo Laricchia, el emprendedor turístico e impulsor del MendoExit. Nos contó que están gestando un nuevo partido político, el cual busca "tomar decisiones en la provincia, sin tener que pedirle permiso a Buenos Aires".

Esta fuerza política, que aún no tiene definido su nombre, está en proceso de formación, según contó Laricchia. "El problema es que la política cierra los caminos para que uno no pueda empezar de nuevo", se quejó.

Para el emprendedor, hay un monopolio: "si vos no estás en un partido político, no podés participar en elecciones ni acceder a ningún lugar de poder, a niveles ridículos", dijo. "Necesitás estar en una fuerza política tradicional o formar una nueva, pero esto es ´el trámite del arbolito´, te ponen palos en las ruedas. Pareciera que no quieren que aparezcan nuevos jugadores", completó.

Citando el caso de Protectora, Laricchia dijo que "a ellos les llevó 3 años formar su propia fuerza y el primer año se tuvieron que presentar con una tradicional, el Intransigente. Nosotros no queremos hacer eso, no queremos alquilar un partido", aseguró.

Sobre la de Mendoza respecto de la nación y aquellos que aseguran que desde lo constitucional es imposible, el emprendedor dijo que "los mandaría a estudiar". De todos modos, aclaró que la intención no es independizar a nuestra provincia, "sino hacerle saber a la Nación que no estamos cómodos".

Remarcando lo anterior dijo que "de ninguna manera queremos hacer un país nuevo, salvo que Argentina abandone el sistema republicano y se transforme en una tiranía". "En ese momento, si Argentina decide suicidarse, nosotros vamos a intentar de que Mendoza la acompañe hasta el cementerio y nada más", aseguró.

Básicamente lo que se busca con este nuevo partido es "tomar decisiones sin pedirle permiso a la capital. Por ejemplo, nosotros queremos que Mendoza licite una ruta aérea con San Rafael, y no tenemos por qué pedirle permiso a Buenos Aires", dijo el emprendedor turístico.

Finalmente, Laricchia opinó que "el federalismo es cartón pintado, no existe y no se ejerce. El gobernador de Mendoza es un gerente del presidente de la nación, sean cuales sean los partidos políticos".

