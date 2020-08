Las vacaciones ya no son sólo un sueño

En un año normal, en esta época del año mucha gente empieza a realizar reservas para sus vacaciones. La expectativa de hundir nuestros pies en el agua le ponen un tono distinto al esfuerzo de la segunda mitad del año. Aunque desde la Secretaría de Promoción turística anunciaron que habrá temporada de verano en Argentina, desde el sector privado se muestran escépticos si el transporte y otros elementos no se encuentran en marcha también.

El Estado está presente y trabajando de manera articulada; pusimos en marcha protocolos homogéneos elaborados en conjunto con el ICTA, validados por el @msalnacion y consensuados con el sector privado, para que cuando los turistas visiten los destinos lo hagan de modo seguro. pic.twitter.com/XgN6WvGKAn — Yanina Martinez. (@NinaMartinez_) August 19, 2020

En el 2020 nada fue ´normal´. El sector turístico está atravesando el peor momento de la Historia con una pérdida de casi 2000 millones de dólares contemplando no sólo el turismo convencional si no también todo aquel asociado a los eventos que no se realizaron: turismo deportivo, religioso, estudiantil y educativo, turismo social y de salud, como también el relacionado a congresos y exposiciones.

Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sólo si contemplamos los seis fines de semana largos desde marzo hasta agosto y las vacaciones de julio, la cifra asciende a $77.890 millones, de los cuales $66.347 millones corresponden a mermas por turistas y $11.543 millones por excursionistas.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación que conduce Matías Lammens aseguran haber desarrollado algunas iniciativas para sostener a las pymes a través de subsidios con plazos de seis meses y planes de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con lo que favorecieron a 19.000 empresas turísticas y más de 200.000 trabajadores.

Sin embargo, desde MDZ Radio consultamos a Gregorio Werchow, Secretario de Turismo de la CAME sobre el tema y dijo que "aunque mantienen un diálogo fluido con la Secretaria de Promoción Turística, los esfuerzos no son suficientes si los medios de transporte terrestre y aéreos, tanto como las fronteras regionales no se solucionan".

Werchow aclara que el inconveniente principal está en el cierre de fronteras regionales. De continuar así debiera cerrarse cada provincia sobre sí misma. Esto no sería suficiente para sostener una temporada completa. Además, si tenemos en cuenta que alrededor del 92% del Turismo en Argentina es doméstico, se entiende cuan importante es recuperar la movilidad al interior del país. "Mientras no haya transporte aéreo y habilitación del terrestre interprovincial es imposible la movilización turística".

Por esta razón desde las plazas turísticas que no recibirán el flujo de los viajeros de Buenos aires ya que sólo podrán ir dentro de su provincia, se planifican algunos incentivos y promociones para alentar al turismo "localísimo". En algunas agencias de viaje ya se promocionan destinos dentro de cada provincia para sus habitantes con fuertes descuentos.

