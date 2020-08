Columna: ¿Existe el derecho a protestar en medio de la pandemia?

Las principales ciudades del país, en la jornada de ayer, se vieron enarboladas con pancartas y banderas en una protesta que tenía muchos reclamos. Por un lado los que salieron a manifestarse, por otro los que estaban en contra de la protesta, en el medio una pandemia con un sistema de salud que está en peligro. Pero la pregunta es: ¿Existe el derecho a protestar en medio de la pandemia?

El abogado Pablo Teixidor, en "Sonría, lo estamos filmando" por MDZ Radio, explicó si existe o no el derecho a la protesta, enmarcado en un aislamiento o distanciamiento social obligatorio.

El pasado 29 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado dónde hace mención a las protestas y dice: "Es un derecho humano fundamental para los individuos unirse a una asamblea pacífica o expresarse, para celebrar o para expresar agravios. Junto con otros derechos relacionados con la libertad política, constituye la base misma de una sociedad democrática, en la que los cambios pueden ser perseguidos a través de la discusión y la persuasión, más que a través del uso de la fuerza”.

El comité especializado de la ONU reitera la definición de asamblea pacífica como un derecho fundamental base de la sociedad democrática y recuerda a los gobiernos que no pueden prohibir, restringir ni bloquear esa garantía sin una justificación razonable.

Para Teixidor, hay una tensión de derechos, entre el derecho a la protesta, con el derecho a la salubridad pública y esto está representado en un montón de países y la discusión está abierta.

Y aclaró que ningún juez salió a decir que la marcha estaba prohibida y si no está prohibida la ciudadanía puede hacer uso de legitimidad de la manifestación: "No podemos privar al derecho de la protesta, podemos regularla para que no sea un foco de contagio".

Por la manifestación de ayer fueron identificadas 5 personas que "serán citadas por la fiscalía para determinar si se produjo algún delito" y 230 vehículos que también serán investigados.

