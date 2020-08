Si no dimensionas el impacto de fabricar la vacuna en Argentina, lee esta nota

En el programa No Tan Millenials, hablamos con Mauricio Seigelchifer, director de Transferencia de Tecnología en MAbxience, la empresa del Grupo Insud que elaborará el reactivo de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca.

"La vacuna se va a producir con una tecnología desarrollada por el laboratorio Oxford, que comercializa AstraZeneca. La vacuna va a ser Argentina", expresó Seigelchifer, quien durante toda la entrevista se mostró eufórico por esta noticia.

"Estoy muy contento y quiero transmitir mi sensación de que esto es muy bueno para nuestro país. Entre tanta oscuridad, yo tengo la certeza de que esto va a ayudar a que Argentina tenga vacunas garantizadas", expresó el director. Resaltó que "Estados Unidos invirtió mil millones de dólares para ya tener vacunas compradas. En cambio, nosotros -que no tiene esa posibilidad económica- nos garantizamos la provisión sin comprarla a priori".

Seigelchifer: "Producimos a riesgo, si falla la fase 3 tenemos que tirar la producción".

Seigelchifer resaltó que esto se logró por varios motivos:

"Los contactos que Hugo Sigman , dueño del laboratorio y de MAbxience" .

, dueño del laboratorio y de . "Porque tenemos la capacidad productiva".

"Porque en Latino América no hay otro laboratorio que pueda producir células de cultivo, lo cual requiere una tecnología relativamente compleja".

"Porque justo en febrero elaboramos una planta bastante grande".

"Cuando Oxford conversó con nosotros se dio cuenta de que entendemos la tecnología de producir en célula desde antes de la inauguración de la planta. Conocemos los detalles, la tecnología y la maquinaria".

Respecto del último punto, el doctor en ciencias biológicas, señaló que en AstraZeneca "se dieron cuenta de que éramos un buen grupo para que ellos transfieran la tecnología".

En MAbxience, "ahora somos 150 trabajadores de los cuales el 70% son profesionales", resaltó Seigelchifer. Además, nuestro entrevistado explicó que "nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando con anticuerpos monoclonales, los cuales se producen en células de cultivos y los virus también, que son la materia prima de la vacuna".

Por aquello. "como nosotros tenemos también una planta que estaba pensada para otra cosa, pero que es capaz de producir células de cultivo, podemos producir esta vacuna", completó.

Producción argentina, envasado mexicano

El biólogo nos explicó que en Argentina se hace la sustancia activa, es decir la vacuna se fabrica en nuestro país. En México se hace la parte final, que es el envasado.

"Nosotros enviamos la vacuna ya purificada y ellos hacen el llenado de los viales", dijo Seigelchifer, quien además bromeó resaltando que "la parte tecnológica la hacemos acá, no se lo diga a nadie".

Respecto de si esto no produciría mayor "burocracia" en el proceso, el biólogo nos aclaró que "no había otra manera, porque estamos hablando de 250 millones de dosis, no muchos laboratorios puede llenar esa cantidad. Es la decisión que tomó AstraZeneca". "Así como nos eligió a nosotros porque estábamos en condiciones de producir esos millones, seleccionó a México porque ellos estaban en condiciones de envasar esa cantidad", completó.

La nota completa, acá.