Luis Brandoni enojado: "A mi la ´Sociedad Kirchnerista de Actores´ no me representa"

En el programa No Tan Millennials hablamos con el actor y político argentino, Luis Brandoni, sobre la convocatoria realizada para el próximo lunes 17 de agosto en "defensa de la libertad".

Brandoni explicó que el propósito es que el Gobierno de Alberto Fernández escuche el reclamo de la sociedad. "Nos vamos a hacer escuchar. No es una advertencia ni una amenaza", comentó el actor. Y remarcó que la marcha es para el respeto a las instituciones de la democracia republicana.

"Nos vamos a oponer a todo aquello que pretenda llevarse puesto las bases de la democracia", afirmó el histórico militante radical, quien se mostró confiado en que "los van a escuchar".

A su criterio, la principal preocupación que aqueja a la sociedad tiene que ver con la extensión de la cuarentena, pero destacó que hay otras cuestiones que amenazan con atropellar las instituciones.

En ese punto, Brandoni se mostró crítico con el proyecto de reforma judicial y remarcó que hay un intento por "cambiar la justicia" tiene que ver con que los que "están acusados de algún delito puedan zafar de ir presos. La gente no quiere la impunidad".

El actor dijo que el llamado a movilizarse pretende respetar los protocolos de distanciamiento social, con lo cual aseguró que "la gente no tiene ganas de enfermarse, tiene ganas de manifestarse".

Por último, se refirió a la situación del sector del entretenimiento y la inacción por parte de la Asociación Argentina de Actores. El actor expresó que no siente representado por la entidad, a la cual tildó de kirchnerista: "Es la ´asociación kirchnerista de actores´, a los que no somos peronistas no nos representa", remarcó. Además, dijo que se ocupa de cosas que nada tienen que ver con la profesión de los actores.

Podés escuchar la nota de Nicolás Attias y Laureano Manson, acá.