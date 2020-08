El grupo de personas en las que no se sabe si funcionará la vacuna

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con Gabriel Morón, doctor en Ciencias Químicas, especialista en vacunas y Director del grupo Biología de las Células Dendríticas y de Presentación Antigénica en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología del CONICET. Nos dio las claves sobre la vacuna de Oxford que se producirá en Argentina.

Le pedimos a Morón detalles sobre la producción de la vacuna en nuestro país: "Estamos hablando de un acuerdo hecho entre el Gobierno y ciertas empresas para que, ante la posibilidad de que este proyecto de vacuna dirigido en la Universidad de Oxford resulte en una inmunización efectiva, se pueda fabricar en Argentina". "De este modo, aseguraremos la provisión en nuestro país y en América Latina", completó.

El doctor nos ratificó que esto "nos aseguraría una cuota de vacunas disponibles en el corto plazo". De todos modos, Morón comentó que si bien "el proyecto de Oxford es de los más avanzados y sin duda alguna tiene altísima probabilidad de convertirse en vacuna; es incierto el tiempo".

Se calcula que en 4 meses habrá resultados promisorios y una estadística válida. "Pero después falta el resto: convencer a las autoridades regulatorias, comenzar a fabricarlas (14.000 millones de dosis en todo el mundo), construir la fábrica para fabricarlos, distribuirlo, entrenar al personal. Tener una vacuna en la mano no es tenerla ya en la farmacia", detalló el doctor.

Población de riesgo

El especialista dijo que para detener la propagación hace falta una cobertura mínima. "Normalmente para frenar totalmente la diseminación del virus es necesario que esté el 95% de la población vacunada". De todos modos aseguró que "quizás entre la inmunidad previa frente a otros Coronavirus y el virus ya circulando en la población, tal vez con el 65 % de la gente vacunada se corte".

Asimismo, Morón explicó que no es lo mismo que la diseminación se corte en una población joven, que en una población de riesgo por la edad por la exposición, la cual no puede esperar que toda la población se vacune para ellos salir libremente. Seguramente, habrá un orden de prioridad, se empezará a vacunar al personal de salud y después con los grupos de riesgo.

De cualquier modo, Morón dijo que "primero yo quisiera ver si la vacuna funciona en personas de la tercera edad". Esto es porque "la fase 1 y 2 no se hace con menores de 55, ya que se necesita la máxima posibilidad de funcionamiento. Se busca a personas sanas, sin patologías previas, de entre 18 y 55", explicó. "Si no funciona ni siquiera ahí, no sigamos. En la fase 3 se incluyen tercera edad, niños y personas expuestas de riesgo, porque ahora sí hay que probarlo", completó.

La nota completa, acá.