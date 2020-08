¿Cómo lograr que tu hijo lea?

El próximo día del niño está cerca y será muy diferente. En esta ocasión de aislamiento y encierro, regalar un libro puede ser una gran opción. En El Permitido consultamos con Fabián Sevilla, escritor de literatura infantil y periodista, para que nos contara de los beneficios de hacerlo.

Según dijo Sevilla, no hay que culpar a los más pequeños de no leer, porque los mismos "aprenden por imitación y no por imposición. Si yo les sugiero leer junto a ellos, ya que se produce una sinergia. Así, la costumbre de la lectura, ya sea papel o e-book, va a ser algo natural".

"La lectura, tal como ver televisión, es una cuestión de cultura", remarcó. Por eso Sevilla sugirió que no hagamos una rivalidad entre el libro, el celular, el tele o la computadora: "Hay decirle al niño que va a tener de todo. Un pequeño debe tener tiempo y espacio para todo, así como también para el deporte y las charlas, se trata de una rutina", completó el escritor.

Por otro lado, Sevilla se refirió a la grieta entre el libro papel y el e-book y aseguró que lo importante es el acto de leer, sin que los padres deban preocuparse qué soporte eligen sus hijos.

Sobre lo anterior, el entrevistado resaltó que "a mí me encanta sentir el aroma del libro, pero estoy a favor de la lectura, sin importar el medio. Los chicos tienen que gozar de la lectura como una posibilidad de entretenerse, desarrollar la imaginación, pensar en mundos imaginarios", recomendó.

Aprovechando la ocasión, sugirió regalar libros incluso antes de que un bebé nazca, para empezar a formar su biblioteca y estimular esta sana práctica.

