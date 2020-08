Aníbal Fernández está dispuesto a reemplazar a Sabina Frederic en el ministerio de Seguridad

En el programa No Tan Millenials hablamos con el ex jefe de gabinete de Ministros, Aníbal Fernández. Nos dio su opinión sobre la reforma judicial, la gestión de Alberto Fernández y su futuro en el Gobierno.

Consultado por Nicolás Attias y Laureano Manson sobre si reemplazaría a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, Fernández dijo que "yo tengo un amigo que ahora es presidente, él sabe que si yo tengo que ayudar, ayudo. No porque yo quiera".

Respecto de si extraña tener un cargo político o siente alivio, expresó que "pasa de todo un poco: El que está acostumbrado al poder lo extraña un poco, yo no soy la excepción. Pero no soy viuda de ningún cargo, no lloro por un puesto". "Yo sigo siendo el mismo, me siguen llamando incluso de los medios de comunicación, porque mido y no hago nada para eso. Sólo expreso mis ideas lo mejor que puedo", completó Fernández.

Aníbal Fernández: "Alberto está rodeado por quien quiere, el eligió el gabinete. Y si el lo eligió, es el mejor".

De todos modos, el abogado citó al ex titular de la AFA para expresar que tampoco sería buen momento para un cambio de gabinete: "Grondona solía decir que en enero no hay que tomar refuerzos, porque no sirve para nada".Aún así reforzó la idea de que "yo juré 16 veces y en todas me vinieron a buscar. Si lo hacen de nuevo, juraré 17. Pero no es un lugar que me atrae en este momento, me atrae ayudar a mi amigo".

Sobre la reforma judicial y si es el momento oportuno, Fernández respondió con un cuestionamiento: "Sino, ¿cuándo va a ser le día?. No sabemos cuándo es mejor o peor, la mejor discusión es la que se da". "Se puede caminar y masticar chicle, por qué se supone que hay que hacer una y después otra. No se puede trabajar sin abrir el juego", completó.

Para mostrar su postura sobre el gasto que la reforma implicaría el abogado contrarió al ex presidente del Pro: "El impresentable de Macri dijo que hay que verlo porque implicaría gastar 4 mil millones de pesos por año. Sí, que son dos días de intereses de las Leliq que el se gastaba y patinaba alegremente cuando el era presidente de la nación. En nombre de la justicia de los argentinos yo los pago felizmente, cómo que no".

Podés escuchar la entrevista completa haciendo clic acá.