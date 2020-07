Miguel Ángel Pichetto: "Soltaron 5.500 presos y ahora piden gendarmes"

En MDZ Radio, durante el programa No Tan Millenials, entrevistamos a Miguel Ángel Pichetto, auditor de la AGN (Auditoría General de la Nación) y actual dirigente de Juntos por el Cambio. Dijo que no cree que sea momento para plantear una reforma judicial, cree que el verdadero sentido de esta propuesta es la ampliación de la Corte y que el debate se debe dar por el lado de lo Penal.

Para el ex candidato a la vicepresidencia, Argentina no está en un buen momento para hablar de una reforma judicial, ya que entiende que hoy el país tiene otras urgencias, "como volver a poner en marcha la economía, que está devastada por esta cuarentena prolongadísima". "Además, tiene que haber un avance de diálogo constructivo con la oposición política para diseñar una reforma judicial", completó.

Analizando brevemente la primera etapa de lo que propone la reforma judicial, que es la ampliación de los tribunales, Pichetto dijo que "le sale mucha plata a Argentina, porque debe construir nuevos juzgados". Para él "el verdadero cambio del sistema Penal hubiese estado en la implementación del sistema acusatorio, que ya está agotado en el Congreso y que funciona de modo experimental esto en Mendoza". En cambio, "esto queda prorrogado y se crean un montón de juzgados que van a quedar atenuados si se pone en marcha, como dice el presidente, en dos años el sistema acusatorio donde el fiscal es la figura protagónica y no el juez".

"Me parece que el verdadero sentido de la reforma es la ampliación de la Corte", cuando "lo que anda mal en la Argentina es la Justicia Penal", enfatizó el dirigente. Por ejemplo, aclaró que "yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva, porque es un engaño: Transcurridos los 2 años, el preso debe quedar libre si no hay sentencia firme". Pichetto entiende que las preventivas sólo logran "satisfacer las ansias de castigo de la sociedad". "Pero no es eso lo que resuelve definitivamente la causa, después los juicios orales no se implementan nunca, se tarda muchos años en lograr una sentencia definitiva y ese, me parece, es el problema de la Argentina", expresó.

Pichetto: "A Lázaro Báez lo tuvieron 4 años en prisión preventiva, sin sentencia firme. Es un hecho de una gravedad extraordinaria. Hay que agilizar los procesos"

Por otro lado, el auditor de la AGN dijo que "este Gobierno que asumió produjo un daño irreparable" en el marco de la seguridad pública. En estas declaraciones, se refirió que que en "en CABA soltaron a más de 3500 presos del ámbito de la Justicia Federal y más 2000 en la provincia de Buenos Aires". "Es decir hay más de 5500 presos peligrosos (narcos, asesinos), de toda la gama de delincuentes, que los dejaron en libertad frente al presunto contagio del coronavirus, cuando en las cárceles argentinas hubo 40 contagios", aclaró.

A esto último, el ex candidato a la vicepresidencia, lo catalogó como "una tragedia" y contó que "ahora piden gendarmes para que nos cuiden de los delincuentes que soltaron". En su opinión, esos decisiones fueron "una locura", y dijo que "esto ocurre solamente en la Argentina. Hay algo demencial en los actos que se realizan en nuestro país, de daños que se autoinfringe el Estado, la sociedad, la gente. Es una cosa increíble", concluyó.

La nota completa, podés escucharla haciendo clic acá.