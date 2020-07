Miguel Ángel Pichetto: "Hay que terminar con la ideología del pobrismo"

En el programa No Tan Millenials, hablamos con el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, dirigente de ese partido y auditor de la AGN, Miguel Ángel Pichetto. Dijo que el presidente Alberto Fernández tiene un doble mensaje, que Mauricio Macri le dio plata a los enemigos para que ganaran luego la elección presidencial y enfatizó en que "hay que derrotar la ideología del pobrismo".

Para el candidato a la vicepresidencia nacional, la verdadera revolución en la Argentina pasa por un cambio cultural, a través del cual "podamos construir una lógica y una cultura ligada al trabajo". "Ser emprendedor, comerciante, industrial y generar empleo, es muy bueno. Pero en nuestro país hay algunos curas que dicen que es muy malo tener riqueza y que la superioridad moral está por el lado de los pobres", completó.

A esta última observación la catalogó como "dramática" y apuntó también sobre la figura del Pontífice: "El Papa Francisco tiene que ver también con esta visión del pobrismo, cuando dice que se requiere una Argentina más justa y más pobre. Estamos perdidos". "La visión de este país no es ascendente", sentenció.

Para Pichetto el verdadero debate que debemos tener tiene que ser de tipo cultural y político. En tono delirante dijo que "hay que terminar con esas voces de la izquierda igualitaria, con esas almas puras". "Acá viene un peruano, vende cocaína, destruye familias de jóvenes y después le damos una condena menor y lo dejamos en nuestro país, no lo expulsamos", completó.

Sobre Alberto Fernández: "No le puede decir a todo el mundo lo que quiere escuchar"

En una larga entrevista, Pichetto habló de todos. Sobre el presidente puntualmente dijo que su figura se ha visto debilitada en las últimas semanas dado que "hay funcionarios de menor cuantía que lo cuestionan: (Hebe de) Bonafini lo cruza, una embajadora que aún no asumió en Rusia lo sale a castigar duramente por la posición que tuvo frente a Venezuela y tuvo que hacer un reportaje casi de rodillas con Víctor Hugo Morales", detalló.

Fernández "intenta mantener un equilibrio entre los albertistas y los ultra K, pero muchas veces eso se traduce un doble mensaje", según dice el dirigente de Juntos por el Cambio. En referencia a esto último, nuestro entrevista dijo que "vos no le podés decir a todo el mundo lo que quiere escuchar. Para gobernar la Argentina no se requiere ser bueno ni simpático, sino que debés tener mucha valentía para afrontar las grandes transformaciones del país".

"Esta patria planera y desocupada no tiene destino, con los curitas dando misa, con los curas villeros y la Episcopal diciendo que hay hambre y famélicos", dijo Pichetto. "Todo esto que inventaron para que ganara el Frente con Todos no tiene destino, nuestro país no puede salir sino es por el lado del trabajo".

"Macri le dio plata a los adversarios, para que después nos ganaran las elecciones"

Pichetto: "Después de la derrota de 2009, Cristina se dio cuenta de que no servía invertir en obras. Había que sostener las estructuras pobres del conurbano para ganar elecciones".

En el aire de MDZ Radio, el dirigente de Juntos por el Cambio dijo que "hay todo un juego que también lo sostuvo Macri, porque le daba dinero a las cooperativas de la pobreza". "Le dieron la plata a los enemigos para que después nos ganaran las elecciones, una cosa estúpida", opinó.

Respecto de esto último, Pichetto se quejó de que "no se puede ser inocente cuando uno gobierna. Hay que tener en claro dónde están los enemigos y administrar los recursos del Estado para fomentar el trabajo, no del asistencialismo y la dádiva en cooperativas, que además gerencian a los pobres y se quedan con una parte". "Gastaba más plata en seguridad social Macri que el anterior gobierno de Cristina", sentenció.

Un mensaje de esperanza

Para el auditor de la AGN, el debate debe ser "derrotar la ideología del pobrismo". Aunque aclaró que "hay mucha gente buena, como curas que rezan y los que están al lado de los sectores más humildes", enfatizó en que los mencionados "lo único que hacen es consolidar la pobreza y no hay salida por ese lado, sino que hay que consolidar el trabajo".

Siempre manteniendo la línea de "volver a la Argentina del trabajo", Pichetto se mostró en contra de algunas prácticas del Estado Argentino: "Los planes universales, las ayudas, el IFE, toda esa parafernalia, la pagan los comerciantes, los industriales, los productores, el turismo que está cerrado y no se sabe cuándo abrirá, las líneas aéreas que nunca abrirán, etc.".

De todos modos, el dirigente dijo que "vos podés estar desocupado en algún momento y necesitar por un tiempo la ayuda del Estado, pero no para siempre". Y completó: "Ahora la última idea de este Gobierno es el Salario Universal, entonces todo el mundo con un salario que paga el Estado. Estamos totalmente locos, es el modelo de la ideología del pobrismo. En Argentina hay 3 generaciones que no trabajan, este es el verdadero debate".

"Yo tengo esperanza de que la Argentina va a salir y que hay sectores humildes que comprenden este mensaje, que no es un ataque hacia ellos", concluyó.

