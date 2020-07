La directora de Epidemiología advierte: "Es un riesgo viajar en micro"

El 23 de julio cambió la situación de transmisión del virus en nuestra provincia, sobre todo en la zona del Gran Mendoza: se confirmó que existe transmisión comunitaria.

Uno de los aspectos fundamentales donde el gobierno provincial pone el ojo, es en el transporte público de pasajeros, reiterando que sea utilizado solamente por el personal que realiza actividades esenciales. Hoy, el colectivo está considerado como un foco de contagio.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio, habló la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, quién mencionó: "Hay que mantener el distanciamiento social sobre todo en la gente que viaja en colectivo" y aseguró: "Está costando mantener esa distancia en el colectivo porque generalmente los viajes son de más de 15 minutos, y no hay distancia de 2 metros, y sabemos que no están ventilados más allá de que el colectivo se limpia y se desinfecta".

En la jornada de ayer se registró el pico de 85 casos positivos de coronavirus, por lo que el total de contagiados ascendió a 1.104 en Mendoza desde que comenzó la pandemia, ante esta situación la infectóloga afirmó: "Estamos en situación de transmisión comunitaria, sobre todo en el Gran Mendoza, por eso hay aumentos de casos", y agregó: "Actualmente cada 8 días se duplican los casos".

Ante el aumento de positivos, la especialista fue muy determinante para aquellas personas que utilizan el transporte público: "Es un riesgo que la gente viaje en colectivos" y recalcó que si una persona se siente enferma, tiene síntomas, no utilice el micro. "Si el número de personas excede el máximo de la capacidad permitida del colectivo, se van a dar los contagios, si sube una persona enferma", argumentó.

"En las actividades habilitadas hay que cumplir estrictamente el protocolo", dicen los especialistas. Falaschi sentenció que la misma situación que se da en los colectivos, sucede con las actividades gastronómicas: "Si no se respeta el distanciamiento, se colocan más mesas de las permitidas, los empleados no tienen tapabocas, etc, es un riesgo también".

