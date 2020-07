Quedó cuadripléjico de un golpe durante un robo y rechaza la venganza

Durante los últimos días se empezó a hablar mucho de la justicia por mano propia, donde empieza o termina la legítima defensa, etc; todo por la noticia del jubilado que mató a un delincuente a 50 metros de su casa. Hay de todo en las redes sociales. Los que aplauden y los que temen que esto escale la violencia en la sociedad.

El ex diputado Jorge Rivas, conocido por su labor como legislador y por haber sido víctima de un robo violento que lo dejó cuadripléjico, tuiteó al respecto. Para sorpresa de muchos, sobre todo de aquellas personas que dicen que hay que vivirlo para entenderlo, en vez de fomentar la venganza y el odio pregonaba todo lo contrario.

Nada justifica que un hombre mate a otro que se encuentra indefenso. Éticamente es inadmisible. Partiendo de ese principio, puede haber causales agravantes o atenuantes. Pero como sociedad civilizada, debemos ser contundentes en rechazar la institucionalización de la venganza. — Jorge Rivas?Socialista en el Frente de Tod??s. (@JorgeRivasRS) July 23, 2020

El fiscal que investiga el caso de Jorge Ríos, el herrero de 71 años que mató a tiros a uno de los delincuentes que entró a robar a su casa del partido bonaerense de Quilmes, tuvo en cuenta para acusar al jubilado de "homicidio agravado" los resultados de la autopsia, las imágenes de las cámaras de seguridad, el secuestro de tres vainas servidas en la escena del crimen y la declaración de un testigo presencial.

Al respecto MDZ Radio se comunicó con el ex diputado socialista Jorge Rivas para que dé su opinión sobre el caso. Mediante un sistema operativo similar al que usaba Stephen Hawking, que le permite dialogar, el diputado respondió las preguntas:

¿Qué opina de la justicia por mano propia?

El trágico asesinato producido por el jubilado fue el disparador de la opinión sobre mi rechazo absoluto a la venganza. Pero mi intención no fue la de juzgar a nadie en particular. Más bien marcar los límites generales por los cuales discutir este asunto. El matar a un hombre indefenso lo haga quien lo haga está mal. Como sociedad civilizada no podemos cruzar esa línea impunemente. A partir de aca el derecho debe discutir sobre agravantes o atenuantes de la persona que

Si la conducta humana no está atravesada por la ética nos convertimos en animales salvajes

¿Cuál es la causa de la inseguridad y que opina de aquellos que piden mano dura o más rigor punitivista?

Unánimemente todos los criminalistas serios del mundo coinciden que la desigualdad social es la principal causa de la inseguridad. Estamos frente a un problema común en todos los países. Sin dudas el abordaje sobre esta problemática debe ser integral. Los métodos punitivistas de endurecimiento de las penas, o de otorgarles mayores facultades a la policía para combatir el delito no han dado buenos resultados en ninguna parte. La Argentina es un buen ejemplo de eso, donde quedó demostrado que la reforma del código penal no es el camino indicado para alcanzar una sociedad con menos delito.

¿Qué opina del accionar de la Justicia Argentina para controlar y combatir la inseguridad?