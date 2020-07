¿Pensás que tu teléfono móvil te escucha? Es por esto

En diálogo con Uno Nunca Sabe, hablamos con Santiago Bilinkis, economista, emprendedor y tecnólogo sobre el uso de la tecnología durante la cuarentena y las connotaciones negativas que vienen de la mano de la misma.

Bilinkis señaló que hubiese sido inimaginable atravesar este tiempo de encierro forzoso sin la tecnología. "El uso de herramientas tecnológicas ha permitido la continuidad del sistema educativo, el teletrabajo y poder mantener los vínculos sociales, a pesar de la distancia", detalló.

Sin embargo, destacó que la contracara de este fenómeno es que todos los aspectos de nuestra vida están atravesados por lo digital. Además, dijo que "la mayoría de las herramientas en nuestro teléfono están diseñadas para capturar nuestro tiempo".

Por otro lado, el experto señaló que "todas las plataformas que usamos nos entregan su servicio gratis a cambio de nuestra información personal y de nuestro tiempo". En este punto, el tecnólogo se quejó de que "nos escuchan todo el tiempo. En muchos aspectos saben más de nosotros que nosotros mismos".

Además, el especialista destacó el efecto adictivo que cada plataforma produce en el usuario. "Cada red tira con el mejor anzuelo que tiene para interrumpirnos en nuestras actividades cotidianas y hacernos permanecer cada vez más tiempo interactuando dentro de la aplicación. A su vez, toda la información que recopilan sobre nuestra vida la utilizan para segmentar anuncios publicitarios y la información personalizada para cada usuario", dijo.

Incluso, Bilinkis destaca el ingenioso propósito que tienen las notificaciones que recibimos a través del celular o de otros dispositivos, diseñadas no para darnos aviso, sino para interrumpirnos. "Cada vez que hay una notificación en nuestro dispositivo, genera un efecto cerebral que produce ansiedad por la noticia que no estás recibiendo", dice el tecnólogo y recomienda que "lo mejor es no tener notificaciones y usar el teléfono cuando uno quiere".

Por último, destacó que en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir, más allá de la preocupación por la salud y el empleo, hay aspectos que son promisorios de cara al futuro. Por ejemplo, "los cambios en torno a la familiaridad tecnológica entre docentes y alumnos o los indicadores positivos en torno al teletrabajo, como el aumento de la productividad y el presentismo, son aspectos que deberían llegar para quedarse", finalizó.

Escuchá acá la entrevista completa.