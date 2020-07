¿A Day la atacan por ser mujer? Qué dijo una de las abogadas que cuestiona su nombramiento

Un artículo de la Constitución, un conflicto impensado. Mañana se realizará la audiencia pública en el marco del análisis que hace la Suprema Corte para interpretar los requisitos que se necesitan para ser miembro de ese cuerpo, en una causa que parece abstracta pero es bien concreta: buscan "hacer caer" el nombramiento de María Teresa Day como jueza.

El Gobierno buscó vaciar de contenido la audiencia y no habrá participantes que defiendan su postura sobre la legitimidad de la designación de Day. Incluso el Poder Ejecutivo desconoce la legalidad de la causa y considera el abordaje del tema como una intromisión de un poder sobre el otro.

El artículo 152 de la Constitución de la Provincia de Mendoza relata lo siguiente: "Para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere: 1 - Haber nacido en territorio argentino o ser hijos de padres nativos, habiendo optado por la ciudadanía de sus padres, si hubiere nacido en territorio extranjero. 2 - Haber cumplido 30 años de edad y no tener más de 70. 3 - Ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura", en la audiencia virtual que se expondrá mañana, se debatirá ¿Qué se entiende por 10 años de ejercicio de la profesión?.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando", de MDZ RADIO, la abogada Viviana Beigel explicó por qué consideran que Day no cumple con el requisito de ejercicio de la profesión. Beigel será expositora en dicha jornada e irá en representación de la Asociación Xumek, Asociación Civil La Dignidad Mendoza; Campaña por el Aborto legal Seguro y Gratuito Mendoza y del colectivo Ni Una Menos Mendoza.

Pero fuera de eso, hay otro tema que es parte de la polémica. Day usó como argumento que a ella la atacan por ser mujer. Justo el tema de la perspectiva de género fue un "arma discursiva" que también habían empleado quienes se oponían al pliego de la jueza. Entonces: ¿El género influye en esta discusión? Para la abogada Beigel las cuestiones de género tienen que ver con la justicia completa, no con una persona en particular y determinó: "El caso de Teresa Day se está utilizando la cuestión de género para victimizar a una persona que en realidad no cumple con los requisitos constitucionales" concluyó.

Sobre los requisitos para ser jueza, Viviana Beigel expresó: "Hay que hacer una distinción, esta audiencia pública es a los fines de evaluar una interpretación sobre que significa 10 años de profesión", según los Magistrados de la Suprema Corte, Omar Palermo, Julio Gómez y Mario Adaro, dicha convocatoria surge de un interrogante :"¿Cómo debe interpretarse y cuáles son los alcances del requisito constitucional de ejercicio de la profesión para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia art. 152, inc. 3 de la Constitución de Mendoza?". A raíz de esa pregunta, se argumenta que la audiencia se realiza para que haya pluralidad de opiniones a la hora de realizar una interpretación jurídica.

Para la expositora, 10 años en el ejercicio de la profesión significa: "un ejercicio de abogado, abogada, significa: ser profesional, real, efectivo, libre, en la calle. Para adquirir esto que hablamos, hay que patear la calle" y agregó: "sentada atrás de un escritorio no voy a adquirir las habilidades que necesito para integrar un máximo tribunal" cerró.

Escuchá acá la nota completa