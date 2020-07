Desgarrador testimonio de la hija del jubilado que mató a un ladrón: "lamentamos este desenlace"

En el programa Con Qué Derecho hablamos con Cecilia Ríos, la hija de Jorge Ríos, el jubilado que mató a un ladrón que entró a su casa en Quilmes. Dijo que lamenta que la Justicia sólo evalúe el desenlace del hecho y no todo lo que ocurrió antes, pero se mostró muy contenida por el apoyo que la sociedad le ha brindado.

Predispuesta al diálogo, serena por momentos pero con la voz resquebrajada cuando rememora los episodios de violencia que vivió ella y su familia, así se mostró Cecilia en diálogo con MDZ Radio. "Mi papá es una persona común, víctima de esta inseguridad. Fue lastimado, herido y el desenlace todos lo conocemos, el resultado lo lamentamos mucho", comenzó.

La joven dijo que no han podido reconstruir el hecho junto con su padre, por que se han abocado a su salud. "A medida que pasaban los días él tuvo falta de aire, presión alta, una angustia muy grande, entonces como hijos no estamos en condiciones de indagarlo. Todos los días lo están revisando, hay momentos en los que se descompensa feo", explicó Ríos.

Sobre su vida hoy, Cecilia detalló que "mi papá está con prisión domiciliaria. La casa está en venta, deshabitada. Él no está en su domicilio". Respecto del resto de la familia detalló que todos "nos tuvimos que mudar, porque los familiares del delincuente abatido nos amenazaron".

"La casa no está habitada por ningún familiar, está con custodia policial 24 horas. Está en estado de abandono, una casa que fue siempre un hogar familiar, hoy son unas paredes frías, perdió el calor y no sabemos cómo, cuándo ni dónde lo vamos volver a recuperar", dijo dolida.

Por otro lado, la hija del jubilado dijo que aún sufre problemas de salud luego de que días atrás, cuando estaba dando una entrevista televisiva fuese increpada por familiares del delincuente abatido. "Gracias a que la cronista puso el micrófono, los alejó de mi y me pude resguardar. Fue un momento espantoso", recordó. "Yo estoy asistida por profesionales de salud, porque tengo ataques de pánico. Es muy feo", completó

Sobre el proceder de la Justicia, Cecilia dijo que "me parece que no fue el correcto, pero no quiero perder la confianza, aunque tenemos un malestar importante porque sólo se fijaron en el desenlace y no en todo lo anterior". Pese a esto, sí encontró un refugio en distintas personas que les han brindado apoyo y contención: "he sentido muchísima solidaridad, infinita. La gente que nos acompañó en la marcha, los medios, hicieron que gran parte del país se pusiera en nuestra piel", finalizó.

