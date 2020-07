Micaela Tosi, la mendocina que triunfa en las pasarelas de Dior

Ayer en El Permitido, el programa de Federico Croce en MDZ Radio, entrevistamos a la mendocina de 20 años que vive entre París, Londres y Milán y deslumbra en las pasarelas, siendo modelo nada menos que de la marca Dior, entre otras. Te contamos su historia.

Micaela Tosi es una joven mendocina que triunfa en las pasarelas europeas. En 2017 comenzó el camino del modelaje en nuestra provincia, de la mano de Booq agencia. Por aquel entonces una agencia porteña la vió y, tras hacerle una oferta laboral, se la llevó a trabajar a Buenos Aires. Según contó a El Permitido, dos años después -el año pasado- la contrataron del exterior y empezó a viajar.

Ya lleva 10 meses trabajando en Europa, actualmente está en Paris y desde allí nos contó su historia y cómo se vive la pandemia. "Realmente acá la gente está como si nunca hubiese pasado nada, andan sin cubrebocas, todos muy tranquilos", dijo.

Aunque trabaja con grandes marcas, de la altura de Dior, Micaela no se conforma y también estudia una carrera universitaria online. No está convencida de si algún día ejercerá esa profesión pero aprovecha sus tiempos libres para formarse porque, según dijo a Mdz Radio, no le gusta estar "sin hacer nada".

Micaela, que es de Chacras de Coria, comentó además cómo es la vida del mundo del modelaje. Escuchá la nota completa haciendo clic acá.