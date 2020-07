Waldo Wolff: "Alberto Fernández no sabe lo que quiere"

En el diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, habló en el programa No Tan Millenials. Atacó cuestionó el modo de conducción del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y se refirió a las internas de su partido y del Frente de Todos.

"El Frente de Todos es una coalición de proyectos antagónicos", dijo el legislador, quien completó esa declaración asegurando que "ahora eso se está exhibiendo, pero a mi no me llama la atención.No me siento ningún intelectual haciendo este análisis, porque me parece que está muy claro".

En cambio, en relación a su partido dijo que "yo no veo una mayor interna en Cambiemos que la que hemos tenido a lo largo del tiempo, la cual es lógica en una Coalición. De hecho, yo no veo internas, no tenemos encontronazos".

Haciendo un poco de historia Wolff dijo que "en el 2015, nos decían que no íbamos a llegar a 2017, pero en el 17 ganamos. Decían que tendríamos una elección vergonzosa en 2019, resultó que en hicimos una excelente elección de alguien que pierde, yéndonos con el 41 % de los votos". Y completó estas declaraciones asegurando que "ahora decían que nos íbamos a disgregar y sólo se fueron 3 diputados. Yo nos veo bien, nos veo con las tensiones lógicas de un espacio que está buscando o revalidando un liderazgo".

Dentro de ese análisis de la actualidad política, el diputado se animó a vaticinar que "si el oficialismo no nos rompe nosotros tenemos serias posibilidades de volver en el 23".

Finalmente, habló sobre el presidente, Alberto Fernández y dijo que el primer mandatario nacional "no definió cuál es su estilo". "Su estilo siempre fue ambiguo. No podés llamar a la unidad y la semana anterior haberle dicho a gran parte de los votantes de Juntos por el Cambio que son canallas, miserables y confundidos”. “(Alberto Fernánez) no sabe lo que quiere”, sentenció Wolff.

