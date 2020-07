Desgarrador testimonio de un enfermero con coronavirus: "Estamos sobrecargados de trabajo"

En el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio, dialogamos con un enfermero que se contagió de Covid-19 en el hospital donde trabaja, según afirmó.

“Yo me contagié en el hospital”, aseguró el profesional, de quien resguardamos su identidad por pedido de él. “Algunos profesionales se relajan y ahí es donde entra el virus. El barbijo se usa permanente, pero hay momentos, como cuando compartimos con nuestros compañeros, que nos lo quitamos”, aseguró.

uD83DuDD34"Hay momentos donde se comparte con compañeros que no te ponés el barbijo. Por ejemplo si bien no compartimos mate, mucha gente cuando vamos al descanso ahí sí toma alguna infusión y obviamente están sin barbijo y charlan y bueno" — MDZ Radio (@mdz_radio) July 15, 2020

Con un claro tono de enojo y decepción, este profesional se quejó de la situación que está viviendo el personal de Salud y, en referencia el Gobierno, dijo que: “Estamos sobrecargados de trabajo. Nos dijeron que nos iban a dar un descanso y un aliciente, pero es mentira, no nos dieron nada”. “Cumplimos la misma cantidad de horas. No les importa si tenés otros trabajos, ni nada”, completó.

El enfermero también manifestó al aire que la exposición del personal de salud afecta directamente a sus familias y no sienten ningún tipo de resguardo respecto de esto: “Si me hubiesen ofrecido la posibilidad de ir a un hotel después de cada guardia, lo habría hecho. Pero no me lo ofrecieron y ahora es tarde”. “Si nos hubiesen dado esa alternativa desde el principio podríamos haber estado mucho mejor”, completó.

El profesional también nos habló de las marcadas diferencias que existen entre médicos y enfermeros y otras internas. Si querés escuchar la nota completa del enfermero mendocino con Coronavirus, hacé click acá.