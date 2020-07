Iván Noble: "Tengo mis dudas sobre la buena salud del rock"

En el día mundial del rock en MDZ Radio hablamos con Iván Noble sobre el momento que vive este género musical a nivel mundial. También sobre la pandemia y el futuro.

"Yo me acabo de enterar por ustedes que hoy es el día del rock. No sé bien qué decir, tampoco quiero ser muy agua fiestas. Supongo que es un género muy importante, para los que hemos crecido con el rock, pero tengo mis dudas sobre la buena salud del rock hoy día", expresó en el programa No Tan Millenials. "Sobre todo tengo mis dudas sobre si a las nuevas generaciones les importa tanto el rock. El tiempo lo dirá", completó.

Para Iván, esto no es culpa del rock, "que no se supo reinventar", sino que "es un género muy importante, planetario, pero no me parece que este sea el mejor momento del rock, así como tampoco creo que sea menester que eso pase".

Finalmente, el ex Caballeros de la Quema se lamentó por la situación que viven los músicos en tiempos de pandemia, "este año no habrá show en vivo seguramente, no se va a poder tocar y eso hace que la situación de los músicos sea insostenible".

Nicolás Attias y Laureano Manson le hicieron elegir su tema preferido e Iván nos invitó a escuchar a AC/DC, te lo dejamos para que también lo disfrutes: