¿Creés que hay que bajar la edad de imputabilidad? Entrá y votá

Dmitri Amiryan, un quiropráctico armenio que vivía en nuestro país fue asaltado y asesinado este martes de un disparo en el cuello, mientras andaba en bicicleta por Puerto Madero. El delincuente sería un adolescente de 15 años, quien tiene otros antecedentes penales.

Este crimen abrió nuevamente un debate en el país sobre la edad en la cual los niños o jóvenes deben ir presos. Por eso en el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Nora Schulman, directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño.

Sobre la edad de imputabilidad, Schulman dijo que "hace más de 15 años que lo estamos discutiendo. Cuando se debatió la ley de derechos del niño, la 26061, se trató este tema. Sin embargo, en aquel momento no se tocó el régimen penal juvenil porque era escaso el número de delitos gravísimos que cometían niños y adolescentes".

La especialista manifestó que si bien esta discusión es reiterada, siempre se llevó a cabo "simplemente puntualizando en la suba o en la baja de la edad" para que una persona vaya presa. Si bien dijo que "nadie se niega" a discutir un nuevo régimen penal juvenil, desde su punto de vista "es importante hacerlo sin tocar la edad de imputabilidad". "Esto se ha hablado a nivel mundial, es necesario un régimen penal que considere las garantías para los menores", aseguró.

Nora Schulman: "Pareciera que sólo delinquen los pobres"

Schulman aclaró que no hay una ley en argentina sobre este asunto, sino que se trata de es un decreto de la dictadura que nunca se modificó, "donde en realidad penaliza a un menor de edad que cometió un delito y según la situación familiar, de vivienda, y yo diría por la cara también, lo dejan preso o se lo devuelven a su familia".

Para la especialista centrarse en la edad de imputabilidad es discutir una parte parcial de una ley, la cual debería "favorecer a los chicos y no penalizarlos. Sí darles responsabilidad por el acto que cometieron y tomar las medidas socioeducativas correspondientes".

En ese mismo sentido, Schulman aseguró que "si un niño tiene acceso a educación, salud y a todo lo que son políticas públicas en general es muy difícil que pueda delinquir, salvo que tenga condiciones naturales". Incluso aseguró que la cantidad de niños que cometen homicidios es mínima, sí se dan más en esa franja etárea los delitos contra la propiedad.

Por aquello, la entrevistada entiende que los menores deben responsabilizarse por el acto que cometieron y para eso las sanciones tienen que ser pintar una escuela, prisión domiciliaria y que pueda concurrir a la escuela o trabajos comunitarios. Con estos ejemplos aclaró que "no hablo de homicidios. Esos niños sí necesitan una medida de retención, pero tienen que estar en algún lugar donde los reeduquen, no que sea una escuela de delincuentes, como era el caso del ex Cose".