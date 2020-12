Telépatas se conectaron con el coronavirus y les dio un mensaje para la humanidad

A comienzo de año en el programa No Tan Millennials hablamos con la telépata de animales Celia Melamed. En aquel entonces nos aseguró que hace telepatía con mascotas y hasta negocia con mosquitos. Era febrero y del coronavirus sólo se sabía que acechaba al continente asiático, pero hoy que el contexto mundial cambió, quisimos consultarla nuevamente.

En esta oportunidad llamamos a Melamed para saber si se había conectado con el covid 19 y aseguró que sí, no sólo ella sino distintos telépatas del país lo hicieron al mismo tiempo al comienzo de la cuarentena. "Todos recibimos que este virus nos va a ayudar a tomar conciencia de qué nos está pasando y a enfrentarnos con nuestros miedos", contó y aseguró que "hoy esto parece obvio, pero en aquel momento, cuando estábamos todos tan asustados, no lo era".

Según nos detalló "la sensación que sentí es que no importaba de dónde viniera el virus lo importante era parar un poco" y lo curioso fue que "todos los que conectamos recibimos cosas parecidas". A partir de la pregunta de uno de nuestros oyentes dijo que esta "charla" con el coronavirus fue a nivel sensaciones, no tuvo una representación del covid, sin embargo "yo soy microbióloga además de esto y conozco la estructura del virus. Pero no, no vi al virus".

Celia Melamed, telépata de animales.

Melamed es una reconocida telépata de animales, de hecho atiende a varias mascotas de famosos, por eso aprovechamos para preguntarle su experiencia en el consultorio con nuestro amigos de cuatro patas. Dijo que los más complicados con la cuarentena fueron los gatos: "La mayoría manifestó problemas de territorio o se escaparon. La sensación que tenían era de que habíamos copado su espacio". Además, percibían a "mucha gente asustada, con conflictos, iracunda, entonces se iban".

Finalmente, dijo que estos momentos donde se aconseja el aislamiento está haciendo las sesiones vía Zoom, "no es necesario poner a la mascota frente a la computadora, con verlo un ratito conecto, sino incluso puedo trabajar con la foto". Cada consulta varía el tiempo, puede ser desde media hora hasta una hora y media, pero en promedio son 60 minutos.