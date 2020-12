¡Sorpresiva baja! Una icónica conductora deja la televisión

Desde hace ya algunos días dejamos de verla en la televisión y advertimos un posteo en sus redes sociales que nos sorprendió a todos, donde confirmaba que no sería más parte de la pantalla, que desde hace 15 años la tiene como una de sus figuras. Estamos hablando de Ornella Ferrara, la periodista y conductora de la primera mañana de Canal 7.

"Fue una decisión personal, pero muy charlada con la gerencia del canal, así que súper agradecida de que me hayan escuchado", dijo Ornella en Uno Nunca Sabe. La conductora aclaró que simplemente "es un parate" y adujo que "soy mamá de dos chicos muy chiquitos, de 2 y 4 años, y ya estaba muy agotada, las noticias me cansaron".

En relación a esto último, Ferrara comentó que "ha sido un año tremendo para todos, pero yo sentía que era no tener nunca una buena, como remar en dulce de leche, porque somos Argentina. Entonces dije 'esto ya no lo quiero'".Resaltó también que la había agotado la rutina de hacer durante más de una década lo mismo, teniendo además que levantarse a las 5 de la mañana.

La conductora contó que desde diciembre del año pasado lo está charlando con la gerencia, pero vino la pandemia y dijo "bueno me pongo la camiseta". Sin embargo, "fue difícil porque hacíamos 15 días en el canal y 15 días en el home office. El trabajo desde casa lo odié, no me gustaba para nada. Porque era estar 2 hs y media pegada al teléfono, esperando que me llamen. A mi me gusta la adrenalina del vivo de la televisión y lo que genera, llevar la pelota".

Ferrara continuó explicando que su trabajo "es muy agotador y te cambia la vida cuando sos mamá y tenés otras prioridades. Mi trabajo me apasiona, pero ya no estaba bien, estaba durmiendo 4 horas, más las 2 hs y media que me llevaba el aire y producir el resto del día, porque no te podés desconectar".

También nos narró una anécdota que terminó de acelerar su decisión: "Facu, mi hijo de 4 años, me dijo: 'mamá, ¿por qué estás cansada todo el día?' y yo pensé: 'no estoy siendo una mamá al 100 plena y consciente en una etapa tan importante como la primera infancia'".

¿Hay planes a futuro?

Ornella aseguró que no, "no tengo absolutamente nada, me fui porque lo necesitaba y porque mis hijos me requerían más al 100 con ellos. Proyectos no tengo, sí quiero hacer un programa de televisión para divertir a la gente, entretener, pasarla bien, descontracturar y salir de la realidad que nos agobia un poco a todos".

¿Vas a seguir en el 7?, fue la gran pregunta que le hicimos, dado que la conductora es una cara muy asociada a ese canal, y respondió suspicaz: "Yo soy todo oídos". "Yo crecí en el 7, arranqué a mis 18 años en estricta, era muy chica. Ya tengo 33 y es un camino recorrido. Otra cosa no sé hacer, no he trabajado de nada más. Arranqué con esto, sigo con esto y espero continuar porque me gusta, me divierte y la paso bien, creo que se nota al aire", completó.