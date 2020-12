Fiestas de Año Nuevo: ¿habrá flexibilizaciones para las habilitaciones?

Hablamos con el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, luego de que anunciara que esta Navidad hubo 10 fiestas clandestinas desactivadas. Mientras que los empresarios de la noche reclamaron porque no les permitieron abrir pero hubo eventos ilegales, el entrevistado aseguró que sólo pudieron habilitar 3 que cumplían las condiciones.

"Siempre hubo fiestas clandestinas", dijo Majul, quien se quejó también de que "como sociedad debemos ver la hipocresía de muchos personajes que esquivando la ley arman estas fiestas". A muchos eventos ilegales, según el funcionario, llegaron previamente y lograron evitarlos, ya que se enteraron por un "trabajo de inteligencia" que realizaron en las redes sociales.

Mientras que "a otras fiestas llegamos por denuncias" en el momento en que se estaban desarrollando, dijo Majul y también comentó que hay muchos eventos de los que no se enteran con anticipación porque quienes fueron RRPP de boliches invitan en privado, por ejemplo mediante WhatsApp.

Respecto de las autorizaron dijo que sólo permitieron 3 fiestas porque muchos de los empresarios de la noche que mutaron a restó, les sigue conviniendo trabajar así. "Hay protocolos, pero no los quieren cumplir" por un cuestión de conveniencia económica. Por eso, dijo que para Año Nuevo las condiciones serán las mismas y "vamos a apelar a la conciencia individual. Siempre se autorizaban más fiestas el 31 y había más clandestinas. Pero es importante que los chicos entiendan que estamos ante una emergencia sanitaria".

Finalmente aclaró un asunto del cual se quejaron desde Idear, sobre las idas y vueltas para los permisos y que primero era necesaria la habilitación municipal y luego intervenía el ministerio de Seguridad. "Se hizo como cualquier otro año, este sólo era diferente porque debían cumplir determinados protocolos que a muchos no les convenía. No es que no se autorizó, sino que no quisieron cumplir los requisitos. Siempre deben primero lograr la habilitación municipal".

Finalmente, el funcionario concluyó en que "esto pasó siempre, no sólo ahora. Nosotros hemos autorizado más de 20 fiestas por año en Navidad o Año Nuevo y se generaban la misma cantidad de ilegales". Pero asistir o no, "es una cuestión de conciencia personal", concluyó.