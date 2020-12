Año Nuevo: ¿habilitarán más fiestas que para Navidad?

Con motivo de los festejos de Navidad sólo hubo 3 eventos habilitados, mientras que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia anunciaron que desactivaron 10 fiestas clandestinas. Muchos jóvenes y no tanto, decidieron salir en esta fecha, aún con los riesgos sanitarios que eso conlleva. Sobre esto hablamos con Rodolfo Martínez, integrante de la Cámara de Industria del Entretenimiento Argentino de Cuyo (Idear).

Martínez definió como "preocupante lo que vivimos este fin de semana en toda la provincia, con la Policía hasta tirando tiros al aire para contener estas fiestas clandestinas". Mientras que sobre el número de eventos ilegales que hubo opinó que "detectaron 10, pero no deben de haber habido menos de 300. Es una vergüenza".

"Pienso que para el gobierno la clandestinidad no es problema, ni un foco de contagio, ni ven inseguridad o jóvenes desprotegidos", dijo con ironía el integrante de Idear. Y adujo que el problema de estos eventos es que se ponen de moda, son más económicos y hasta entran menores y beben alcohol, es decir que "se convierten en tierra de nadie para que avancen otros flagelos, como por ejemplo la droga".

Además hay que tener en cuenta que este escenario puede multiplicarse en Año Nuevo, ya que históricamente en esa fecha sale aproximadamente el 50% más de gente que en Navidad. Por esto, Martinez dijo: "Esperemos más regulación, ya que el sistema que el gobierno propone ha fracasado".

De todos modos, aseguró que aún no se sabe qué sucederá con los permisos para eventos, de hecho para Navidad "de 150 locales, hubo solo 3 habilitados". "Me parece que estaba armado como para que no funcione", sentenció. El 25 "no llegó el protocolo. El lunes anterior desde el Ministerio de Seguridad no sabían cómo lo iban a aplicar, después dijeron que primero debía habilitar el municipio y luego Seguridad pero ibas a la municipalidad y te decían que no sabían nada. Quedamos a las vueltas", comentó.