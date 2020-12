Covid: un polémico abogado habla de una mentira mundial

El polémico abogado liberal, Carlos Maslatón, estuvo en el programa No Tan Millennials de MDZ radio. Opinó sobre la gestión de Alberto Fernández, reafirmó que el Presidente en complicidad con los medios quiere asustar a la población y dijo que el coronavirus es una mentira mundial y que hasta Inglaterra está equivocada respecto de él.

"Soy pro apertura de todo y limitación de nada", dijo Maslatón, mientras aseguró que eso se debe a que "para mi esta enfermedad es un montaje, una mentira. Han agrupado todas las enfermedades bajo Covid, no puede ser que las demás no existan más y ahora todos mueran de coronavirus".

El abogado liberal Carlos Maslatón.

Le recordamos a Maslatón que la cuarentena y la crisis no es "made in Argentina" y que otros países como Inglaterra, Israel o incluso EEUU también toman medidas para protegerse de esta pandemia. "Para mi están todos equivocados, vivimos en un mundo de cobardes". sentenció y se preguntó: "¿Y la China comunista, donde empezó esto? Están funcionando a pleno, no han cerrado nada. Hay países menos importantes que esos que no han cerrado nada".

Luego arrojó una polémica frase: "El que tiene que morir que muera. Es normal eso, alguna gente muere por año y ahora es la misma o menos. Se está infundiendo pánico por algo sin justificación". "Yo violé todas las normativas desde el primer día y a mi no me pasó nada. Esto es un verso. Una tremenda mentira mundial", remató el abogado.

Finalmente, responsabilizó a los medios de comunicación y a esta gestión: "El gobierno y los medios asustaron y arruinaron el cerebro del 20% de la población, que esta aterrorizada como si fuera una nube tóxica que anda por el aire, los toca y ellos mueren. Es muy grave lo que está pasando".