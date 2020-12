El titular de la DGE dijo que no se midió el daño que se le hizo a los estudiantes

En el espacio de anális que planteamos en MDZ radio, llamado "2020, ¿qué nos pasó?" hablamos con José Thomas. El titular de la DGE hizo un repaso en el programa Uno Nunca Sabe sobre su primer año de gestión, el cual estuvo atravesado por la pandemia. ¿Fue un error mantener las escuelas cerradas todo el año?, le preguntamos.

Para responder a aquello, Thomas reconoció que si bien "yo firmé el 100% de las resoluciones del Consejo Federal, por lo cual me hago cargo de haber avalado que tenía que ser así", reconoció "con el diario del lunes" que para él "fue un error cerrar toda la Argentina el 16 de marzo, cuando habían muchas jurisdicciones que no tenían ni un solo caso".

De todos modos, dijo que "hay que reconocer también que había una presión social fuertísima para que se produjera el cierre". "Me parece que eso se fue extendiendo y no se resolvió muchísimo antes esto del semáforo por jurisdicción. Creo que no se midió el daño que se le hacía a los chicos, sobre todo de los sectores vulnerables, los cuales van a comer a las escuelas", completó.

Justamente por eso, le preguntamos a Thomas por qué el gobernador no pidió a Nación reabrir los centros educativos y respondió que "hasta julio había un decreto nacional que no lo permitía y, más allá de que uno lo proponía, estaba firme el Consejo Federal en eso". Además, dijo que cuando en Bs As se empezó a estudiar la posibilidad de volver a clases era cuando allá los casos descendieron, pero los nuestros habían aumentado. "El federalismo se mueve con las noticias de Buenos Aires", se quejó.

¿Estarán las condiciones edilicias para volver a las escuelas?

Thomas comentó que han intervenido 600 escuelas y que están en proceso otras 400, que deberían estar listas de acá al 1 de marzo, cuando comienzan las clases.Sin embargo dijo que "si me preguntan si van a estar excelente, no, no lo estarán. Pero sí en condiciones para que los chicos asistan y si en alguna en particular tenemos problemas los vamos a solucionar", aseguró.

En ese mismo sentido el titular de la DGE dijo que "ha sido un año muy difícil en lo económico, hemos logrado pagar los sueldos, que era el primer objetivo, y se ha intentado mantener la infraestructura edilicia de la provincia de la mejor forma. Hay escuelas que se van a inaugurar y otras que vamos a intentar".

Finalmente, sobre el ciclo lectivo 2020, Thomas dijo que "apuntamos a que vayan el 100% de los chicos a la escuela", sin embargo resaltó que "dependemos de la pandemia".