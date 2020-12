Quiebre en el gobierno: el Presidente no se habla con estos ministros

El viernes el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, volvieron a mostrarse juntos. Esta vez fue en un acto en el Estadio Único de La Plata. También estuvieron presentes Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y gran parte del gabinete nacional, como Santiago Cafiero, Felipe Solá y Wado De Pedro, además de sindicalistas y simpatizantes del gobierno, como Hebe de Bonafini.

Sobre este encuentro hablamos con el periodista político Daniel Bilotta quien nos dijo que asistimos al inicio de la campaña política del FdT. "Supongo que Cristina será la figura central de la campaña, porque aunque no sea candidata es la figura más potente del oficialismo".

El otro punto muy importante que destacó el analista es que "me parece que Cristina Fernández tiene un malestar, ya no con Alberto, sino con su gabinete". "En el Poder Ejecutivo hay un consenso generalizado de que la gestión no funciona como esperaban todos y que algunos relevos son necesarios", completó.

De hecho, según Bilotta, lo que más preocupa dentro del gobierno es que Alberto Fernández no hace reuniones de gabinete ni se habla con estos ministros: Felipe Solá, por el episodio con EEUU, Nicolás Trotta a partir de aquella versión de una cuenta offshore en el exterior, y tampoco con Francisco Meritello, que es su secretario de medios también, por el episodio de la famosa cuenta offshore. A la lista se habría sumado Ginés González García. "Estos estarían en los cambios, pero habla Cristina, lo condiciona al presidente pidiéndole cambios y eso garantiza, en apariencia, la sobrevida de todos los que están en la mira".

Finalmente, Bilotta dijo que Cristina Fernández tiene un detalle de la subejecución de gastos de los ministros, es decir, aquellos que han gastado menos de lo que tenían presupuestado por temor a lo que firman. "Eso le molesta a la vicepresidenta, pero también sus temas judiciales, en un momento le dijo a Alberto Fernández: 'señor presidente por el dólar futuro está procesado el ministro de economía y yo también. En cualquier momento vamos a ir presos todos', como diciendo que es intolerable que el poder político termine siendo sometido a la justicia", concluyó.