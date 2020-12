Florencia Romano: legisladora del oficialismo afirma que la operadora del 911 tiene una "gran responsabilidad"

La Ley Micaela es obligatoria para todos aquellos empleados y funcionarios que dependen del Estado provincial. El objetivo principal es capacitar a las personas y prepararlas para que sepan cómo enfrentar situaciones que tienen que ver con la violencia de género.

En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando", fue entrevistada la diputada radical Daniela García, quien habló de la necesidad de que los funcionarios provinciales en su totalidad se capaciten en la Ley Micaela. Además, hizo referencia al femicidio de Florencia Romano y al accionar de la operadora del 911.

"La Ley Micaela sirve", aseguró la diputada García y agregó: "No se si justo esta persona había sido o no capacitada. Hay que pensar que esta ley no es 'me capacito hoy, tengo el título y mañana dejo'. No, acá es una deconstrucción que es cultural y se debe hacer de a poco", sentenció.

Frente a la situación en particular de la auxiliar Soledad Herrera, operaria del 911, la legisladora exclamó: "No es un curso y listo, lo que necesitamos es la perspectiva. La persona que atendió en ese momento tenía que poner ese pedido en categoría uno, que es violencia de género, y no lo hizo. Por supuesto que tiene una responsabilidad y por eso se sacó del lugar y se está siendo todas las averiguaciones pertinentes".

Escuchá la nota completa acá.