De cara a 2023: cuál es la estrategia de Massa, Máximo y Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Paulino Rodrigues pasó nuevamente con su columna política por MDZ radio y habló sobre el papelón del Felipe Solá, quien no estuvo presente durante la charla vía Zoom entre Joe Biden y Alberto Fernández, porque se equivocó y fue a la quinta de Olivos en lugar de asistir a la Casa Rosada, donde se realizó la comunicación. Además y siendo que no escuchó el diálogo, de todos modos luego en los medios afirmó que hablaron de temas que no se trataron.

El coluimnista también se detuvo en la quita de recursos para la ciudad de BUenos Aires, en "los anticuerpos del peronismo" y en la temporada turística que nos espera.

Aquí los principales puntos de su columna:

El papelón de Solá

Es desopilante, sólo entendible desde el punto de vista de las inconsistencias en la gestión y la falta de coordinación, que es visible en distintas áreas. Esto es un botón de muestra que me parece que le pone fecha de partida al propio canciller, salvo que el gobierno siga en la "tesitura Alberto", que hasta aquí ha tenido, donde una nueva crisis va a superar la anterior y así.

Mientras tanto, el clima tiende a modificarse parcialmente, el dólar no salta, el rebote eventual se siente en algunos sectores, mejora la venta de autos y de motos y también la construcción, vas a sentir alivio porque con el verano baja la tensión frente al Covid y tal vez algún descanso reparador cambie el agobio de algunos. Quizás el gobierno esté jugando con eso y con la llegada de una vacuna para frenar un rebrote. Tal vez todo esto haga que haya cierto relajamiento del Presidente. En un país normal esto sin dudas marca el fin de la gestión del canciller.

Esta gestión es ineficaz en muchas áreas, no tiene la articulación necesaria -más en tiempos de pandemia-, no es armónica, está loteada y al mismo tiempo tiene un nivel de conducción política no homogénea. Todo eso lo ponés en una coctelera y te da como resultado lo que has vivido en este año de gestión.

Quita de fondos a CABA

El gobierno en el corto plazo obtiene réditos, le quita fondos a la Ciudad de Buenos Aires adicionales y cuenta con recursos que de otro modo no tendría. Además, elige como contrincante al adversario más evidente, que está en el cenit de su carrera política pero a 3 años de su carrera presidencial, que puede ser un riesgo enorme para Rodríguez Larreta, porque ese tiempo desgasta mucho una pelea tan prolongada.

Mientras que Máximo Kirchner intenta poner mella en algo que pocos han hecho suficiente consideración que es la idea de que otro jefe de Gobierno va a gobernar la Argentina, siendo que los dos que lo hicieron terminaron como sabemos, De la Rúa y Macri. Como consecuencia, ¿vamos a volver a apostar a eso? Parece eso ser una reacción a la idea del antiperonismo de decir: ¿más peronismo para los problemas que el peronismo trajo a la Argentina?

El gobierno va a cometer estropicios: le va a dar a la provincia de Buenos Aires muchos recursos y en especial al Conurbano, entonces va a ser artero que quieren apoyar a Kicillof para desmejorar la suerte electoral de Rodríguez Larreta eventualmente. Pero además hay cosas que son más que evidentes, por ejemplo Santa Cruz tiene hoy un giro del gobierno nacional del 211% adicional al que tuvo en los primeros 9 meses del año pasado. La entidad que conduce Aníbal Fernández, yacimientos carbuirifieros de Río Turbio, tuvo 78 veces más fondos de los que tuvo el año pasado.

Estas son las cosas que contrastan con la idea de dar mayor equidad a los recursos, si esos fueran los argumentos del gobierno nacional. No puede discutirse que la arbitrariedad de la plata que le sacás a la Ciudad puesta en manos de los tuyos, de los que te ayudan a sostenerte en el poder, significa una lógica de construcción de poder que nada tiene que ver con la lógica y la equidad, sino con el apetito de conservación de poder.

Macri dice que Alberto es el jefe de la campaña de Rodríguez Larreta 2023.

Es sabido que el oficialismo elige a su contrincante, lo que pasa es que no siempre sale bien. Lo hizo el kirchnerismo con Macri, pensó que le salía bien y no, y Macri eligió a Cristina, porque pensó que ese era cuco frente al cual cualquier oponente con gestión iba a ganar. El peronismo en general deja poca cancha a la oposición para jugar. Crea sus propios anticuerpos: en su momento fueron Chacho y Bordón, con el kirchnerismo emergió De Narváez y Felipe Solá, en 2009, y Sergio Massa en 2012. Por derecha o por izquierda siempre construyen el partido de poder y cuando este se arma todos se aglutinan y se juntan.

Yo no tengo claro que el peronismo de Alberto Fernández pueda hacer eso, que Alberto sea el líder de la transición que imaginó Cristina hasta incluso los propios y no tengo claro qué quiere Cristina. Tampoco sé cuál es la aventura política imaginaria que tiene en la cabeza Máximo Kirchner. Todo eso es lo que terminará resultando como desafío central en la construcción de la unidad del FdT de cara al futuro.

El que sí tengo claro qué quiere ser, por cómo se muestra, qué construye y cómo es Sergio Massa. Sí tengo claro qué quiere Cristina en lo personal mientras es vicepresidenta: limpiarse, pero no sé del futuro. Y Alberto uno intuye que es el presidente que quiere hacer la transición del mejor modo para entregar la banda a otro de los propios en 2023. Ahora, ¿es eso Alberto o es algo más?

Quedan 3 años de gobierno, hoy Alberto parecería tener el síndrome de estocolmo. Ahora, ¿este Alberto es el que va a perdurar los próximos 3 años o es fruto de las circunstancias y de la coyuntura? No lo sé y es un interrogante que la política tiene. Macri tratando de levantarle el precio a Horacio Rodríguez Larreta, mostrándose como el hombre de la oposición que mantiene una cuota de poder pero que no necesariamente juega en soledad, es un Macri de las circunstancias, a un año de gestión de Alberto Fernández y fuera del poder un años después de haber sido derrotado. Ahora, si es el Macri del futuro no lo sabemos.

La CGT y la reunión con Alberto Fernández

Si la CGT aceptó la política de Menem no hay manera de que no tolere lo que viene en Argentina. La CGT requiere fondos para las obras sociales y la continuidad en el poder de sus propios gremios, para lo cual necesitan que no haya reformas al modelo sindical argentino, eso Alberto Fernández lo garantiza, y que el empleo formal sea cuidado del mejor modo posible. Fueron a pedir por eso.

La batalla ahí hacia adentro es con los sectores más radicalizados y más de izquierda y básicamente las organizaciones sociales que son las que cobijan a quienes están en el 40% de la informalidad argentina. Entonces, el gobierno es el que tiene que garantizar esa cohabitación, es esta CGT que no pateó el tablero con Macri y la que validó la merma en el poder adquisitivo de sus trabajadores por 7 meses consecutivos, desde que se inició la pandemia.

Turismo 2020/2021

No tengo claro qué temporada turística vamos a tener. Me da la impresión de que la playa pública puede ser un descontrol, la privada tendrá control, la pública no lo sé. Al mismo tiempo yo creo que estamos tan apostados a la vacuna que no sé si estamos pensando en los protocolos, eso me perturba en algún punto. El choque de expectativa versus realidad puede ser grave.

Ahora, en términos económicos la idea del desasosiego si hay un respiro puede jugar a favor, pero en términos sociales lo que va a marcar el termómetro formal de la calle va a ser el empleo y el poder adquisitivo. Ahí yo creo que hay mucha agua por correr debajo del puente, por lo tanto no veo nada extraordinario en los próximos 3 meses. Me parece que el gobierno deberá armarse de paciencia y lidiar con conflictos casi permanentes.

El dato de Paulino