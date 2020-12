Ley de góndolas: "Es el comienzo de un sistema más justo"

A principios de este año se sancionó la ley de góndolas. Diez meses más tarde se reglamentó su aplicación. El objetivo es desarmar la posición monopólica de algunas marcas en los supermercados que ocupan exhibidores completos de manera exclusiva. De esta manera se exige un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor. Así también se establece que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; y que las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos.

En definitiva si lo que establece la legislación se cumple, aquellos que siempre quedaban fuera de las bocas de expendio podrán competir con las grandes empresas. Aún resta que la Secretaría de Comercio Exterior complemente con las resoluciones que redactará durante los próximos 90 días.

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Góndolas.



En este hilo te explicamos los principales beneficios y objetivosuD83DuDC47 pic.twitter.com/Y4XBgFw0o2 — Casa Rosada (@CasaRosada) December 15, 2020

En el cierre periodístico de MDZ Radio conversamos con Julián Moreno, presidente de APYME (asamblea de pequeños y medianos empresarios) para detallar cómo impacta esta reglamentación en su sector.

Desde Apyme ven con mucho entusiasmo la ley de góndolas ya que supone el acceso a la distribución en los grandes supermercados que "imponen a sus proveedores formas de pago o promociones que estaban sin control". Por eso, señala Moreno que esto supone un "cierto coto" a esos abusos. Más allá de los dueños de supermercados, también afecta la producción de las Pymes el hecho de que las grandes marcas tienen un monopolio sobre los insumos y por tanto forman precio. Esto deriva en que no se puede competir si el valor depende de estas concentraciones.

Cada vez que vamos al supermercado y elegimos un producto y no otro, estamos favoreciendo un movimiento económico. El presidente de Apyme dice que "muchos no saben que las empresas de su barrio pueden proveerlos de fideos o panificados" y que esos emprendimientos generan un círculo virtuoso. "Cuando se adquiere un producto de Unilever, el beneficio de esa compra va para afuera y genera problemas macroeconómicos para Argentina también. Ninguna pyme ahorra o manda divisas al exterior".

Por otra parte, los supermercadistas argumentan que será una ley de difícil o imposible cumplimiento ya que la producción de las pequeñas y medianas empresas como de la economía regional no es suficiente para el abastecimiento requerido. Según se ha establecido la Secretaría de Comercio Interior deberá elaborar un listado actualizado con la totalidad de los productos alcanzados por la ley, agrupados por categorías de acuerdo con los diversos formatos de espacios de ventas. Este listado será publicado y actualizado en la web de la Secretaría de Comercio para que pueda ser consultado libremente. Por eso, Moreno señala que no habrá problemas para cumplir con los requisitos de la legislación ya que entre ese listado e "intercambios con la AFIP se va a saber si lo que el supermercado esgrime es cierto o no.

Desde el gobierno nacional dicen que la implementación se hará de manera gradual. Las Pymes lo entienden como "el comienzo de un sistema un poco más justo" que podrá traer algún inconveniente para los supermercados en la búsqueda de productos para cumplir con los porcentajes establecidos, pero que serán "problemas transitorios".

Los alimentos se venden sólo en un 20% en los supermercados, ya que el 80% se realiza a través de los comercios de cercanía. Lo que sucede es que " es mucho más fácil controlar a cinco supermercados que a miles de pequeños almacenes". Además ya será un gran paso empezar a cubrir ese 25% en los grandes establecimientos y luego llegará el momento para avanzar sobre el resto.

Escuchá la nota completa acá.