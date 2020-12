Inflación: el rubro que más aumentó en el último trimestre es de los que menos vende

Ayer se conocieron los números de la inflación que hubo en noviembre, según el INDEC. Fue del 3,2%, más baja que la de octubre que cerró en 3,8% y acumula en el año un 30,9%. Hay varios datos llamativos, como el rubro que más aumentó, cuyos motivos no se explican desde la teoría. Sobre esto hablamos con el economista Carlos Burgueño.

Fiel a su positivo estilo, no muy coincidente con la mayoría de sus colegas argentinos, Burgueño dijo que si bien siempre que los números de la inflación superen el 2% estaremos hablando de una cifra alta, "la buena noticia es que es un poco más baja que el mes anterior" y que, "si bien diciembre marcará también números duros, el año terminará en 36 o 37%. Teniendo en cuenta que atravesamos una pandemia y necesitamos mucha emisión monetaria, cerrar el año con ese nivel de alza de precios no está mal".

El economista resaltó que todas las variables económicas de 2020 las tenemos que analizar en el contexto de la pandemia y de lo que ocurrió en nuestro país entre marzo y junio, cuando hubo una emisión monetaria inédita, "tan inédita como inevitable". De lo contrario, "hubiésemos tenido una inflación menor al 1% pero con 60% de pobreza".

Burgueño observó en el informe que en noviembre no subió considerablemente el rubro alimentos, sino vivienda y entretenimiento. "Pero lo más inexplicable de todo es el alza trimestral en textiles y calzados. Si tomás los últimos 3 meses ese concepto duplica el índice de inflación general, cuando los textiles no están vendiendo nada". "Eso es la suba por la suba misma, ya que ante el derrumbe de la demanda la oferta tiene que bajar de precio, no subir", completó.

Sobre los pronósticos del gabinete económico del gobierno, que asegura que el año próximo la inflación rondará el 29%, Burgueño dijo: "No creo que se cumpla y no tengo idea de cómo van a hacer, siendo que en 2021 van a aumentar tarifas y los salarios, por la reactivación de las paritarias", concluyó.