Justicia para todos: el rol que cumplen los defensores públicos en Mendoza

Mariana Silvestri es la defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, con una gran experiencia previa dentro del Poder Judicial llegó a este cargo en el año 2017. La función principal de la persona que ocupa este lugar es gerenciar y coordinar a todos los defensores públicos de Mendoza, que se reúnen en un equipo de aproximadamente trescientas personas, entre abogados y auxiliares.

En una entrevista que brindó a MDZ Radio, Mariana Silvestri explicó en detalle su función e hizo un repaso por los casos más resonantes donde le tocó estar.

"Este cargo no existía sino hasta el 2017. Antes, quien estaba a la cabeza de defensores como de fiscales era el procurador general de la Corte. Cuando comienza un movimiento de reformas procesales, es muy importante la diferenciación de rol y las directivas donde el fiscal, sobre todo en lo penal, tiene un rol acusatorio y el defensor debe asumir una defensa muy activa, era necesario poner a la cabeza de los defensores un jefe. Entonces, se creó por ley, en el 2016, el cargo de defensor general", aseveró la defensora general.

En comparación con otros puestos dentro de la justicia, como el procurador e incluso un ministro de la Corte, este cargo tiene una duración en ejercicio de 5 años y con posibilidad de renovación.

Abogada de profesión y cantante por vocación, Mariana Silvestri empezó su recorrido dentro de la Justicia en el año 2004, cuando ingresó al Poder Judicial por concurso al cargo de "codefensor". En ese mismo periodo se abren los cargos para fiscal y defensor, frente a esto, Silvestri relató: "Me puse a estudiar, me lo propuse, estuve como dos meses estudiando y me fue muy bien. A fines del 2004 tenía el acuerdo del Senado para ejercer como defensora. Pero en ese momento el jefe de fiscales y defensores era el procurador, el doctor González, y como hacía falta cubrir algunas defensorías me propusieron que para el año siguiente cubriera unos meses unas fiscalías que tenían vacantes. Entonces, tuve un fugaz paso por fiscalía, fui fiscal de Correccional en la 6ª fiscalía de Correccional y luego fui fiscal de instrucción en la 4ª, cuando excluyeron al doctor Camargo, lo cubrí por dos meses. A fines del 2005 juré como defensora".

Los casos más resonantes

Antes de ejercer el cargo como defensora general, Mariana Silvestri fue defensora, dentro de este puesto recalca dos casos muy resonantes por los que tuvo que alegar.

"Uno fue una mamá que dejó morir a su niño de hambre, me marcó mucho porque estuve muy involucrada desde la investigación que llevó adelante la fiscal Claudia Ríos. Participé en las inspecciones de las casas, los lugares. Mi cabeza no podía entender esa lógica de que el niño haya muerto de hambre, porque tenía 2 años y pico y pesaba 7 kilos. Literalmente murió por inanición y estaba totalmente deshidratado. Me costó muchísimo. De todas formas, la persona a la que yo defendí era muy compleja, una mujer muy compleja que en definitiva el juicio lo terminó otra defensora, porque tuvimos roces ya que ella como que negaba su realidad" describió acongojada la funcionaria.

Sobre otro caso, también relacionado con la muerte de un niño, Silvestri relató: "Era otra mamá que al momento del parto, supuestamente, digo supuestamente porque quedó absuelta, en ese momento asfixió a su bebé. El contexto era distinto, muy pobre, que tenía a sus hijos, padecía celiaquía y no sabía muy bien si estaba o no embarazada. Al principio como que le declaró a su familia, porque vivía también con su mamá, su hermana y mucha gente en su casa, era una casa muy pobre de caña y barro. Una chica que cuando nace esa criatura lo tiene en su casa a las 7 de la mañana y nadie se entera, muy extraño el contexto, y termina enterrando al bebé muerto en el terreno de su casa. Ese bebé muerto es descubierto por unos perros y luego se abre la investigación judicial y la imputan.

"Yo la defendí, peleé mucho por la prisión domiciliaria porque tenía dos criaturas. La iba a visitar, hicimos inspecciones, en el juicio logré que los jueces fueran a ver el contexto donde ella vivía. Finalmente, por una prueba científica se pudo demostrar que ese bebé no había respirado al momento de nacer. Por eso había una duda. Por esa prueba se estimó que no había nacido vivo, por eso se la desvinculó del homicidio. Pero me costó muchísimo estudiar lo que es el infanticidio; la figura no existe más. En el equipo también nos afectó. Esos son casos paradigmáticos, pero he tenido varios donde también he quedado expuesta. También he sido criticada por defender".

La frase de la Dra. finalizó con un "he sido criticada por defender" en alusión al caso de Matías Quiroga, asesinado en el marco de un asalto ocurrido en un hipermercado de Godoy Cruz el 9 de marzo de 2012, Silvestri tuvo que defender a Omar "Tanga" Gómez, que terminó condenado a perpetua.

"Fue una defensa muy activa porque no la detuvieron en un primer momento a esta persona. Fue él y otras que participaron, a quien defendí fue a él y a otro muchacho que participó, pero los descubrieron mucho después. Cuando hubo errores en la investigación yo pude resaltar esos errores, los exhibieron mucho en los medios por lo que no se podía hacer ruedas de reconocimiento. Había varias cosas para plantear y lo hice en su momento, lo que me valió también el repudio social. Pero de todas formas es parte del trabajo que nos toca a nosotros, como defensor penal" destacó Silvestri.

Tres buenas y tres malas del sistema que tenemos

Buenas: "En primer lugar, el equipo de gente con el que cuento en general, tanto de defensores, tengo que decir que siempre hablamos de los penales, porque yo vengo del lado penal pero la defensa pública es muchísimo más que eso. Un equipo preparado en penal, civil, familia y con mucho compromiso. También el compromiso de llegar al caso cotidianamente, conmoverse con la miseria humana me parece lo más destacable".

Malas: “Tres malas (piensa)... yo estoy todavía peleando contra la digitalización total. Quisiera, soy súper tecnológica y me gustaría que todo se resuelva sin papeles".

"Hago todo por el teléfono, hoy un smartphone es como una minicomputadora y te soluciona un montón de cosas. No me gustan los intermediarios, me gusta la solución del caso de la ocupación personal. Creo que nos quedamos un poco atrás con eso. El papel te lleva a la burocracia. Pero tengo que decir una muy buena, que en pandemia el Poder Judicial ha dado un avance dentro de la gestión muy grande en cuanto a los sistemas informáticos. Por ejemplo, ahora tenés la posibilidad de presentar por el sistema MED, podés hacer denuncias online en el Ministerio Público Fiscal lo cual es súper importante. Porque vos te podés sentar en una computadora y no tenés que ir a una comisaría en todos los casos. Ahora se ha ampliado mucho más, lo cual es un servicio importantísimo"

“Hablar de malas es muy feo. Pero todavía falta remodelar la gestión. El paso que nos toca desde la Defensoría es hacer gestiones más asociadas y flexibles en los pasos. Eso más que malo sería una deuda".

